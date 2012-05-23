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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

احمدی:

عملیات بیت المقدس ایران را در مقابل دشمنان بیمه کرد

عملیات بیت المقدس ایران را در مقابل دشمنان بیمه کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی با بیان این مطلب که عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر ایران را در مقابل کید دشمنان بیمه کرد، گفت: هم اکنون هیچ قدرتی حق و قدرت تجاوز به کشور را در سر نمی پروراند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر چهارشنبه در جمع نیروهای مسلح حاضر در محل پادگان تیپ مستقل 216 زرهی زنجان افزود: در اوان انقلاب، دنیای استکبار که به طور کامل بر ما شوریده بود، خدا تنها یاری دهنده ملت ما بود و توانستیم با همت رزمندگان و درایت رهبر کبیر انقلاب قدرت پوشالی صدام را در هم بکوبیم.
 
وی افزود: عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر ایران را در مقابل دشمنان بیمه کرد به طوریکه هم اکنون هیچ قدرتی حق و قدرت تجاوز به کشور را در سر نمی پروراند.
 
احمدی ادامه داد: کشور هر آنچه دارد به برکت ولایت و ولایت پذیری است که حضور مردمی در تمامی صحنه ها انقلاب رمز موفقیت و پیروزی است.
 
وی افزود: هم اکنون ایران اسلامی الگوی راستین برای تمام حرکت های آزادی خواه در منطقه است و ایران به صادرکننده اصلی جنبش های انقلابی بدل شده است.
 
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان افزود: ایران اسلامی درشرایطی قرار دارد که امان کشورهای استکباری را بریده است.
کد مطلب 1610419

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