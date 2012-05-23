خروج صنوف آلاینده از شهر ایلام/ آغاز اجرای طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی استاندار ایلام در بازدید از مناطق شهر ایلام از انتقال صنوف آلاینده در راستای ساماندهی و ایجاد یک حرکت مثبت در راستای کاهش مشکلات شهری در استان ایلام خبر داد.

حشمت الله عسگری تصریح کرد: شهرداری، مسکن و شهرسازی، اصناف، بانک‌ها و فرمانداری ایلام با همراهی بیشتر با توجه به پیگیری‌های مکرر انجام گرفته با دقت خاصی این مسئله را برطرف کنند.

وی اظهار داشت: باید یک حرکت جهادی و همراهی مسئولانه برای انتقال این صنوف در ایلام صورت گیرد تا وضعیت نامناسب ترافیک، وجود کامیون‌های سنگین که در مرکز شهر اقدام به تخلیه بار می‌کنند و صنوفی که آسایش را از مردم سلب کرده‌اند، سرو سامان گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام ادامه داد: اکنون ۱۳ صنف مزاحم و آلاینده در سطح شهر شناخته شده که با توجه به پیگیرهای روسای اتحادیه نمایشگاه‌های اتومبیل، خوار بارفروشان، میوه و تره بار و آهن الات و کابینت سازی‌ها این اتحادیه‌ها در اولویت اول هستند.

اجرای طرح توسعه کشاورزی در شیروان چرداول

303 طرح کشاورزی و دامپروری در شهرستان شیروان چرداول اجرا می شود.

رماندار شیروان چرداول گفت: با اجرای این تعداد طرح زمینه اشتغال 482 نفر در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

به گفته شریفی برای اجرای این طرح ها 190 میلیارد ریال سرمایه کذاری می شود.

فرماندار شیروان چرداول افزود: این طرح ها شامل مرغداری، خرید گاو شیری، ایستگاه تلقیح مصنوعی، حفر چاه کشاورزی و پرواربندی و پرورش گاو است.

اعزام 2500 زائر به حرم مطهر امام

به مناسبت سالروز ارتحال امام ره امسال دو هزار و 500 زائراز استان به حرم مطهر آن حضرت اعزام می شوند.

اعلایی استاندار ایلام در نشست ستاد ارتحال امام (ره) با اشاره به اهمیت ترویج آموزه های آن بزرگوار در جامعه گفت: ابعاد مختلف زندگی امام الگوی کاملی برای نسل جوان جامعه است.

وی در ادامه افزود: در زمینه تاثیرگذاری اندیشه امام (ره) در بروز انقلابهای مردمی بر علیه نظامهای استکباری در دنیا باید پژوهشهای گسترده ای صورت گیرد.

در پایان این نشست برنامه های فرهنگی تدوین شده برای برگزاری مراسم سالروز ارتحال امام (ره) در استان و اقدامات انجام گرفته برای اعزام کاروانهای ارتحال امام بررسی شد.

نشست اتاق فکر صداوسیما با محوریت تحقق شعارتولید ملی

با حضور اساتید دانشگاه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان نشست اتاق فکر صدا و سیمای مرکز ایلام با محوریت تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام در این نشست با اشاره به ضرورت نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری بر عزم جدی رسانه استانی و ملی برای تحقق عملی منویات معظم له گفت: شعار امسال تداوم شعار جهاد اقتصادی، همت مضاعف و کار مضاعف است و همه باید برای تحقق این شعارهای اساسی و بنایی تلاش کنیم.

مددی با اشاره به استقبال صدا و سیما از طرح ها را ایده های نو در برنامه سازی گفت: با طراحی برنامه هایی چون مناسبت سال، برنامه های توسعه و دیگر برنامه ها هم در صدا و هم در سیما زمینه انعکاس هدفمند و جامع اخبار و رویدادهای مرتبط با شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم است.

نشست اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز

در نشست اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز استان در باره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق کالا و ارز بحث و تبادل نظر شد.

آگاه سازی مردم در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محقق کردن منویات مقام معظم رهبری درباره کاهش معضل قاچاق کالا و ارز از جمله مباحث این نشست بود.

رحمانی جانشین کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان بر ضرورت تعیین تکلیف متهمان پرونده های قاچاق کالا در استان تاکید کرد و گفت: مبارزه با این پدیده باید در دستور کار مسولان مربوطه قرار گیرد.

همچنین در این نشست اعلام شد سال گذشته 61 پرونده قاچاق کالا و ارز در استان با صدور حکم مختومه شده است.

آغاز اجرای طرح پزشک خانواده در ایلام

طرح پزشک خانواده در شهرستان ایلام آغاز شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایلام در نشست پزشک خانواده گفت: این طرح به مدت یک ماه ادامه دارد.

به گفته کرم پور در اجرای این طرح خدمات پزشکی و مشاوره به بیماران ارائه می شود.

ارجمندی فرماندار ایلام گفت: طرح پزشک خانواده با هدف قانونمندشدن سیستم ارجاع و خدمات پزشکی در خوانواده ها اجرا می شود.

ارتقای تولید ملی نیازمند حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی است

استاندارایلام در نشست ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی استان گفت: ارتقای سطح تولید کشور، حمایت قاطع و همه جانبه از واحدهای تولیدی را می طلبد که مسایل و مشکلات فراروی آنان مرتفع شود.

اعلایی اظهار داشت: بررسیهای کارشناسی شده و ایجاد راهکارهای اصولی در خصوص مسایل مرتبط با نحوه فعالیت واحدهای تولیدی و مبحث سرمایه در گردش آنان، باید به گونه ای پیش رود که به میزان تولید و روند افزایش محصولات تولیدی با کیفیت و قابل رقابت در این واحدها کمک شایان ذکری کند.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که همواره در کنار تشریح وضعیت واحدهای تولیدی به آن اشاره می شود، اعتبارات و منابع مالی مربوط به بانک های عامل است که از آنان به عنوان مکمل این شرکت ها و واحدهای تولیدی یاد می شود و باید به سمتی پیش رفت که بانک ها تاثیر مثبت و سازنده ای در افزایش میزان تولید کالا و محصولات بر جای بگذارند که تعامل و همکاری واحدهای تولیدی و بانک ها، استان ایلام را در راستای تحقق شعار امسال و افزایش سطح تولید داخلی کمک کنند.