محمد زادمهر سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، در مورد وضعیت حاکم بر اردو چند ساعت پیش از رویارویی با تیم الاتحاد عربستان گفت: وضعیت بازیکنان و تیم خوب است و همه بدون هیچ مشکلی آماده رویارویی با حریف عربستانی هستند.

وی با اشاره به اینکه در سالهای دور دو مرتبه با پرسپولیس با این تیم عربی روبرو شده که در هر دو بار هم پرسپولیس تیم برتر میدان بوده است، افزود: امیدوارم بازیکنان امروز بهترین عملکرد خود را ارائه کرده و با برتری مقابل میزبان خود، راهی مرحله بعدی مسابقات شوند.

از سوی دیگر پس از اینکه بازیکنان ساعت 13 امروز ناهار خود را صرف کردند، مصطفی دنیزلی سرمربی پرسپولیس در لابی هتل به مدت یک ساعت با مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشیمان به گفتگو پرداخت.

دیدار تیم های فوتبال الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 22:40 روز چهارشنبه در ورزشگاه فیصل بن عبدالعزیز شهر جده برگزار خواهد شد.