به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار دست اندرکاران برگزاری کنگره حضرت زینب با آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه برای برگزاری این کنگره از سال 89 دبیرخانه ای ایجاد شد اضافه کرد: دبیرخانه در قالب 7 کمیته فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون بیش از 500 مقاله به دبیرخانه ارسال شده است.



وی با اشاره به فراخوان موضوعات همایش در 18 محور افزود: بررسی جایگاه علمی و بعد عرفانی آن حضرت، نقش الگویی و بصیرت و خردورزی و بعد تربیتی حضرت زینب(س) برخی از موضوعاتی است که مورد فراخوان قرار گرفت و مقالات با این موضوعات ارسال شده است.



فرمانده سپاه قم بیان داشت: موسوعه‌ حضرت زینب(س) در هزار صفحه و دوجلد چاپ شده است و در کنگره از آن رونمایی می‌شود.



وی از تجلیل از 30 مقاله برتر در کنگره و تجلیل از آثار برتر هنری خبرداد و اضافه کرد: در روز کنگره 69 نفر از صاحبان اثر تجلیل می‌شوند.



مهدوی نژاد با بیان اینکه بیش از هزار و300 اثر هنری به دبیرخانه کنگره رسیده است گفت: از سه نفر برتر در هر رشته هنری تقدیر خواهد شد.



فرمانده سپاه استان قم ساخت تئاتر، وبلاگ نویسی در محل کنگره، چاپ شرح خطبه حضرت زینب(س) و ... را از دیگر برنامه های صورت گرفته برای برگزاری این همایش برشمرد.

