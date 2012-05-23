اسماعیل ملامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاطمه متقی کاشانی که از مربیان، داوران و ورزشکاران با سابقه رشته ورزشی تیراندازی با کمان در استان قم محسوب می‌شود، به پارالمپیک لندن اعزام خواهد شد.



وی ادامه داد: دعوت از خانم فاطمه متقی کاشانی بعنوان مربی تیم ملی تیراندازی باکمان بانوان جانبازان و معلولان کشورمان از سوی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان کشور صورت گرفته است و وی قطعا در لندن حضور خواهد یافت.



رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم با اشاره به حضور متقی کاشانی در مرحله جدید اردوی تیم ملی کشورمان، بیان داشت: متقی کاشانی برای سومین بار بعنوان مربی در اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان اعزامی به لندن حضور می یابد.



هدایت تیم ملی تیروکمان بر عهده بانوی قمی



وی با تاکید بر اینکه این هیئت برای فاطمه متقی کاشانی به عنوان نماینده شایسته تیراندازی با کمان استان قم و تیم ملی تیروکمان کشورمان در پارالمپیک 2012 لندن آرزوی موفقیت می‌کند، ادامه داد: متقی کاشانی که هم اکنون مسئولیت نایب رئیسی هیئت تیراندازی با کمان استان قم را بر عهده دارد و از مربیان پرتلاش این رشته ورزشی در قم به شمار می‌رود، نخستین بانوی ایرانی رشته تیراندازی با کمان است که در سال 1385 در کشور تاجیکستان تدریس کرده است، ضمن اینکه وی در همان سال دوره ارتقای مربیگری رشته تیراندازی با کمان در کشور مالزی را با موفقیت پشت سر گذاشت.



متقی کاشانی نخستین بانوی دارای مدرک درجه یک مربیگری تیر و کمان



ملامحمدی ابراز داشت: وی نخستین بانوی رشته تیراندازی با کمان در قم به شمار می‌رود که موفق به کسب مدرک درجه یک مربیگری رشته تیراندازی با کمان شده است، ضمن اینکه وی به همراه 6 بانوی رشته تیراندازی با کمان در کشور دارای این مدرک معتبر مربیگری هستند.



وی عنوان کرد: متقی‌کاشانی در سال 1386 به عنوان سرپرست تیم ملی، ملی‌پوشان کشورمان را در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در کشور کرواسی نیز همراهی کرد و در حال حاضر از معدود مربیان مورد اعتماد فدراسیون تیراندازی با کمان برای برنامه‌های مختلف از جمله تدریس و سرپرستی تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان کشورمان محسوب می‌شود.



گفتنی است: در دومین مجمع انتخابات ریاست جدید هیئت تیراندازی با کمان استان قم که اسماعیل ملامحمدی رئیس پیشین این هیئت با به دست آوردن 11 رای برای مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم ابقاء شد، فاطمه متقی کاشانی نیز مسئولیت نایب رئیسی هیئت تیراندازی با کمان استان قم را دارد.

