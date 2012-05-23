تأیید صحت انتخابات در چهار حوزه انتخابیه دیگر توسط شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدائی از تأیید صحت انتخابات در چهار حوزه انتخابیه توسط شورای نگهبان خبرداد و گفت: نظر به برگزاری انتخابات مرحله دوم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورج 15/2/91 و با عنایت به ماده 73 قانون انتخابات ، پرونده های حوزه های انتخابیه :

1- تفرش، آشتیان، گرگان، آق قلا

2- بروجرد

3- گرگان، آق قلا

4- مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد

در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز صحت انتخابات در حوزه‌های تهران، سمیرم، پلدختر و لنجان، اهواز و باوی ، دزفول، آبادان، کرمانشاه و دشت‌آزادگان و هویزه، اردبیل و نمین و نیر و سرعین، دهلران و دره شهر و آبدانان، زابل و زهک و هیرمند، طوالش و رضوانشهر و ماسال، دورود و ازنا، ملایر، همدان و فامنین، اصفهان، اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار، مشهد و کلات، شیراز، رشت، ایده و باغملک، خرم آباد و دوره، سنندج دیواندره و کامیاران در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات آنها مورد تأیید این شورا قرار گرفته بود.

