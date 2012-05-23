ایران برحفظ برنامه هسته ای غیر نظامی خود تحت نظارت آژانس اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در پاریس روز سه شنبه، پیش از مذاکرات حساس روز چهارشنبه در بغداد، در گفتگو با وال استریت ژورنال گفت: ایران بر حفظ و ادامه برنامه هسته ای غیر نظامی خود تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی اصرار دارد، اما امیدوار است تا در این موضوع به تفاهمی با غرب برسد.

علی آهنی افزود:ما باید غنی سازی مورد نیاز برای برنامه انرژی هسته ای غیر نظامی مان را ادامه بدهیم، لیکن به دنبال دست یافتن به چیزی فراتر از آن نیستیم.اولویت ما ادامه غنی سازی هسته ای غیر نظامی 5 درصدی است.

علی آهنی افزود : ادامه غنی سازی تا حد 20درصد، بستگی به شرایط مذاکره و اطمینان از دسترسی به میله های سوخت دارد.

این دیپلمات ذکر کرد که مذاکرات قبلی در مورد این مساله بی نتیجه باقی مانده، چراکه غرب تحویل اورانیوم غنی شده 20درصد را دو سال به تاخیر انداخت و طی این مدت ایران تلاش موفق خود را در این زمینه انجام داد.



علی آهنی در خصوص مذاکرات با 1+5 گفت :ما باید خوشبین باشیم. می توانیم به تفاهمی دست بیابیم که هر گونه نگرانی غرب را مرتفع و حقوق ایران در پیگیری برنامه هسته ای غیر نظامی اش را بر اساس پیمان منع گسترش سلاح های اتمی تحت نظارت سازمان بین المللی انرژی اتمی، تامین کند.

سفیر ایران، اینکه تحریم ها موجب سوق دادن ایران به سمت نوعی سازش شده را تکذیب کرد.

وی گفت: ایران سه دهه تحریم را تجربه کرده است. اگر چه ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند، اما با موفقیت مدیریت می شوند.

او ادامه داد: نشان دادن حسن نیت برای تفاهم در صورتی که تحریم ها ادامه پیدا کنند عملی نیست زیرا نمی توان پاسخگوی انتظارات مردم و مجلس ایران بود.

علی آهنی گفت که انتظار دارد تا روابط کشورش با فرانسه پس از ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، بهبود یابد.

سفیر ایران با وجود اینکه هنوز با حکومت جدید اولاند ارتباط مستقیمی برقرار نکرده است، گفت که نشانه های مثبتی را در مورد برنامه های خود دریافت کرده است.

وی ادامه داد :من خوشبین هستم به این که ما بتوانیم با رئیس جمهور جدید فرانسه، با سرعت بیشتری درب ها را بگشاییم.

درحالی که برعکس رئیس جمهور سابق فرانسه نیکلا سارکوزی، می خواست با تشدید تحریم ها علیه ایران نقش پیشتاز را داشته باشد.

وی افزود :لغو تحریم ها ، به ویژه در راستای منافع برخی از کشورهای اروپایی که در بحران قرار دارند خواهد بود.

این دیپلمات گفت: اروپا بیشتر از آمریکا، از تحریم های مورد نظر آمریکا ضربه خورده است و این دامی است برای شرکت های اروپایی.

او ادامه داد: صادرات آمریکا به ایران در دو ماه اول سال 2012، در مقایسه fا همین دوره در سال گذشته 60 درصد افزایش داشته و به 300 میلیون دلار رسیده است. درحالیکه در مقابل صادرات اروپا به جمهوری اسلامی در همین دوره کاهش داشته است.