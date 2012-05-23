آسمان کرج همچنان غبار آلود خواهد بود

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی 24 هوای کرج، اظهار داشت: در حال حاضر آسمان کرج قسمتی ابری و دمای آن 23 درجه سانتیگراد و سرعت باد 8 متر بر ثانیه و از سمت غرب است که غبار آلودی هوا تا فردا ادامه خواهد داشت.



وی ادامه داد: کرج در 24 ساعت آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با باد و گرد و خاک و رگبار و رعد و برق خواهد بود که بیشینه دما 23 و کمینه دما 10 درجه سانتیگراد خواهد بود.



مدیر کل سازمان هواشناسی استان البرز در خصوص هوای طالقان افزود: هوای طالقان نیمه ابری و دمای آن 17 درجه سانتیگراد و سرعت باد هشت متر بر ثانیه و از سمت شمال غرب است که پیش بینی 24 ساعته هوا نیز قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با باد و گرد و خاک و رگبار و رعد و برق خواهد بود که بیشینه دما 17 و کمینه دما 6 درجه سانتیگراد خواهد بود.



رحمانیان اظهار داشت: هوای هشتگرد نیز کمی ابری و دمای آن 20 درجه سانتیگراد و سرعت باد نیز هشت متر بر ثانیه و از سمت غرب است.



مدیر کل سازمان هواشناسی استان البرز ادامه داد: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با باد و گرد و خاک و رگبار و رعد و برق است که بیشینه دما 20 و کمینه دما 10 درجه سانتیگراد خواهد بود.