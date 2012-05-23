به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی انصاری در جلسه ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای سوم خرداد، با اشاره به حرکت کاروان تشییع شهدای گمنام همزمان با سالروز فتح خرمشهر، تصریح کرد: زمینه‌های لازم برای تشییع باشکوه و میزبانی شایسته از کاروان این شهدا در قم باید فراهم شود.



وی ضمن محکوم‌کردن اهانت به ساحت امام هادی(ع) و ائمه معصومین، افزود: دشمنان اسلام و نظام اسلامی در صدد شکستن قداست این ائمه بزرگوار هستند اما باید بدانند این هجمه‌ها همیشه وجود داشته و همواره با این حرکات ائمه معصومین بیشتر مورد اقبال و توجه مردم بوده‌اند.



معاون استاندار قم تصریح کرد: همچنین نهادهای مردمی و اقشار مختلف مردم باید حضور پرشورتر و گسترده‌تری در دفاع از ارزش‌های دینی و اسلامی داشته باشند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) افزود: با توجه به اینکه سال آینده 50 امین سالگرد قیام 15 خرداد به عنوان بعثت و مبدا انقلاب اسلامی است و این افتخار ویژه به نام مردم قم و حوزه علمیه ثبت شده، باید با برنامه‌ریزی مناسب این روز بزرگ با عظمت بیشتری گرامی داشته شود.



حجت‌الاسلام انصاری از رونمایی از مرقد مادر و عمه حضرت امام(ره) در سالگرد ارتحال ایشان خبر داد و افزود: در سالروز رحلت حضرت امام(ره) و قیام 15 خرداد با هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی استان باید فضاهای شهری به خوبی آماده شده و تمام ظرفیت‌های استان برای میزبانی از زائرین بسیج شوند.



در این جلسه مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گزارشی از برنامه‌های خود برای این ایام ارائه کردند.

