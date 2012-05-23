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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

همزمان با 14 خردادماه؛

مرقد مادر امام خمینی(ره) در قم رونمایی می‌شود

مرقد مادر امام خمینی(ره) در قم رونمایی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از رونمایی مرقد مادر و عمه امام خمینی(ره)‌ در قم همزمان با سالگرد رحلت ایشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی انصاری در جلسه ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای سوم خرداد، با اشاره به حرکت کاروان تشییع شهدای گمنام همزمان با سالروز فتح خرمشهر، تصریح کرد: زمینه‌های لازم برای تشییع باشکوه و میزبانی شایسته از کاروان این شهدا در قم باید فراهم شود.

وی ضمن محکوم‌کردن اهانت به ساحت امام هادی(ع) و ائمه معصومین، افزود: دشمنان اسلام و نظام اسلامی در صدد شکستن قداست این ائمه بزرگوار هستند اما باید بدانند این هجمه‌ها همیشه وجود داشته و همواره با این حرکات ائمه معصومین بیشتر مورد اقبال و توجه مردم بوده‌اند.

معاون استاندار قم تصریح کرد: همچنین نهادهای مردمی و اقشار مختلف مردم باید حضور پرشورتر و گسترده‌تری در دفاع از ارزش‌های دینی و اسلامی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) افزود: با توجه به اینکه سال آینده 50 امین سالگرد قیام 15 خرداد به عنوان بعثت و مبدا انقلاب اسلامی است و این افتخار ویژه به نام مردم قم و حوزه علمیه ثبت شده، باید با برنامه‌ریزی مناسب این روز بزرگ با عظمت بیشتری گرامی داشته شود.

حجت‌الاسلام انصاری از رونمایی از مرقد مادر و عمه حضرت امام(ره) در سالگرد ارتحال ایشان خبر داد و افزود: در سالروز رحلت حضرت امام(ره) و قیام 15 خرداد با هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی استان باید فضاهای شهری به خوبی آماده شده و تمام ظرفیت‌های استان برای میزبانی از زائرین بسیج شوند.

در این جلسه مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گزارشی از برنامه‌های خود برای این ایام ارائه کردند.
 

کد مطلب 1610429

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