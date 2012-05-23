یازده لبنانی ربوده شده در سوریه به زودی آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "عدنان منصور"گفت : اطلاعاتی در دست داریم که نشان می دهد یازده لبنانی ربوده شده در شهر حلب سوریه به زودی آزاد خواهند شد.

وزیر امور خارجه لبنان با اشاره به اینکه طرفی که برای آزادی گروگانها رایزنی می کند، عرب است افزود: نمی توانیم بگوییم با چه گروهی در حال مذاکره هستیم، اما مذاکرات در جریان است و انشاء الله به نتیجه مثبت خواهیم رسید.

"نبیل العربی" ضمن محکومیت ربوده شدن یازده لبنانی در شهر حلب سوریه هنگام بازگشت به کشورشان ابراز امیدواری کرد که آنها ظرف ساعات آینده آزاد شوند.

العربی در بیانیه ای که از دفتر وی صادر شد درباره تلاشها برای ایجاد بحران امنیتی و سیاسی در لبنان به دنبال حوادث خونین در سوریه هشدار داد.

دبیرکل اتحادیه عرب از رهبران لبنانی خواست با درایت و حکمت مانعایجاد بی ثباتی در این کشور شوند.

عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان نیز از ربوده شدن یازده لبنانی ابراز نگرانی کرد.

از سوی دیگر مصطفی الشیخ رئیس به اصطلاح شورای نظامی در ارتش آزاد سوریه که مقر آن در ترکیه قرار دارد مدعی شد: ارتش آزاد سوریه در ربودن لبنانی ها دخالتی ندارد و برخی قصد دارند وجهه ارتش آزاد را تخریب کنند.

این عضو ارتش موسوم به آزاد که در اقدامات تروریستی علیه ملت سوریه دخالت دارد، ادعا کرد: نظام سوریه می خواهد که منطقه را به آتش بکشد و این کار از سوی نظام صورت گرفته است.

شایان ذکر است اعضای آنچه ارتش آزاد سوریه خوانده می شود، با سد کردن دو اتوبوس حامل زائران لبنانی که از ایران به کشور خود بر می گشتند، یازده مرد این کاروان را ربودند.