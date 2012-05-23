بیانیه خانواده شهدا و ایثارگران خطاب به دولت آلمان قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر هیئت خانواده شهدا و ایثارگران در ادامه تجمع در مقابل سفارت آلمان در اعتراض به پناه دادن به خواننده مرتد شاهین نجفی در بیانیه ای خواسته های خود را اعلام کردند.

بر اساس بیانیه ای که در این مراسم قرائت شد، این هیئت بیان کردند: دنیای غرب که پس از سلمان رشدی برای هتاکی به مقدسات اسلام سرباز گیری می کند این بار ندای شیطانی و پلید استکبارش را از گلوی هتاک بی شرمی به نام شاهین نجفی در توهین به ساحت مقدس امام هادی (ع) به قلب ولی عصر (عج) و جان پاک شیفتگان ائمه اطهار رسانید.

در این بیانیه با اشاره به سالروز حماسه جاویدان سوم خرداد تاکید شده است: به پاسداشت جانفشانی های مردان و زنان این مرز و بوم به دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تاسی از خون پاک هسته ای کشور نظر به توهین آشکار و سرسپردگی خواننده منافق به دولت آلمان اعلام می کنیم شما همانند هر انسان آزاده ای از شنیدن ماجرای توهین پست ترین انسان روی زمین به پاک ترین انسانها متاثر شده اید لذا ما خواستار استرداد شاهین نجفی مرتد و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: دشمنان قسم خورده این مرز و بوم بدانند ما سربازان گمنام امام زمان آرزوی داشتن یک زندگی راحت برای توهین کنندگان به مقدساتمان را حرام خواهیم کرد و تا نابودی روحی و جسمی ایشان خستگی را حس و تجربه نمی کنیم.

هیئت خانواده شهدا و ایثارگران در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده است: دشمنان زبون اسلام و انقلاب بدانند که دست یازیدن به این حربه های کثیف تنها عمق عصبانیت و خشم آنان از نظام اسلامی ایران و نهضت بیداری جهان را بر همگان اثبات می کند.

در این بیانیه همچنین اعلام شده است: ما خانواده شهدا و ایثارگران ، دانشجویان و طلاب حوزه علمیه ایران اسلامی اعلام می کنیم با توجه به شکایت هیئت خانواده شهدا و ایثارگران از شاهین نجفی سرسپرده اسرائیل آلت دست شیاطین رجیم و ایادی استکبار به قوه قضائیه به دولت المان یک هفته فرصت می دهیم این ملحد و معاند و مرتد از اسلام را به دولت ایران تحویل داده و از تمام شیعیان جهان عذرخواهی کند.

در پایان بیانیه تاکید شده است: ما فرزندان روح الله اقدامات شنیع و توهین آمیز معاندان و منافقان اسلام علی الخصوص وهابیت ضاله را محکوم و برای اجرای حکم شرعی این ملعون و شادی قلب امام عصر از پای نخواهیم نشست.