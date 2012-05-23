نشست امان، توقف غنی سازی و پروتکل الحاقی شایعات داغ مذاکرات بغداد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، هیئت های آمریکا و اروپا پیش از حضور در مذاکرات بغداد نشستی را در امان (پایتخت اردن) داشته اند و همین موضوع موجب شده تا خبرنگاران خارجی از توافقی که در این نشست حاصل شده سخن بگویند.

به اعتقاد این خبرنگاران نتیجه نشست امان پیشنهادات جدیدی بوده که به ایران ارائه شده و در آن از تهران خواسته شده تا غنی سازی 20 درصد را متوقف و پروتکل الحاقی را نیز بپذیرد.

یکی از خبرنگارانی که درباره این نشست سخن می گوید "دامین مکلروی" خبرنگار روزنامه دیلی تلگراف انگلیس است که می گوید: در نشست امان توافقاتی حاصل شده و این توافقات مبنای گفتگو است اما از جزئیات این توافق خبری نیست.

"ادگار پترسن" خبرنگار روزنامه کریستین ساینس مانیتور با اشاره به وجود روایت مختلف در این مذاکرات می گوید: هر یک از گروههای ایرانی و غربی سخنی می گوید. غرب می گوید ما پیشنهادهای جدیدی به ایران ارائه کردیم اما مقامات ایرانی وجود چنین پیشنهاداتی را نفی می کنند و حقیقت ماجرا تاکنون بر خبرنگاران پوشیده است.

دور اول مذاکرات بغداد یک ساعت پیش خاتمه یافت اما هنوز خبر رسمی درباره نتایج آن منتشر نشده است. پیش از آغاز نشست اعلام شده بود که بر اساس توافقات استانبول، "علی باقری" و "هلگا اشمیت" بر روی تهیه سندی برای ادامه همکاری ها کار خواهند کرد که مبنای مذاکرات بغداد قرار خواهد گرفت، اما هیچ یک از مقامات به خبرنگاران در این باره اطلاعاتی نمی دهند.