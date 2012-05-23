حق حضرت زینب(س) در جامعه اسلامی ادا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی حضرت زینب(س) با وی ضمن اشاره به نقش الگو در رفتار انسان‌ و انتخاب راه اضافه کرد: این موضوع آنقدر مهم است که برخی از روانشاسان تکامل انسان را در سایه داشتن الگو می‌دانند.



وی بر لزوم تحقیق در این باره تأکید کرد و اظهار داشت: قرآن کریم الگوهای زیادی از جمله پیامبر(ص)، حضرت ابراهیم(ع) و سایر انبیاء را معرفی کرده و بر لزوم الگو گرفتن از آنان تأکید کرده است.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم ارائه الگوهای مطلوب به جوانان تصریح کرد: باید برای نسل جوان ارزش‌ها را در قالب الگوها معرفی کنیم.



استفاده از هنر برای معرفی شخصیت‌های اسلامی



آیت الله مصباح یزدی تأکید کرد: باید با استفاده از قالب‌های هنری مانند تعزیه، تئاتر، داستان نویسی و ... این الگوها به جوانان معرفی شود.



وی با اشاره به اهتمام قرآن در معرفی الگو بیان داشت: قرآن کریم الگوی بد و خوب را معرفی کرده که نشان می‌دهد نقش الگو و تقلید دیگران از آن بسیار مهم است زیرا قطعا شکل گیری رفتار انسان احتیاج به الگو دارد.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به وضع ظاهری برخی از جوانان اضافه کرد: بسیاری از این ظواهر برگرفته از الگوهایی است که در فیلم‌ها نمایش داده می‌شود و ما هم باید الگوهای مد نظر خود را به طریق هنری به مردم معرفی کنیم.



وی حرکت‌های منطقه را برگرفته از الگوی انقلاب اسلامی و اندیشه امام دانست و با اشاره به شخصیت دو زن بزرگ در اسلام تاکید کرد: اگر دو شخصیت در اسلام برای الگو قراردادن داشته باشیم اول حضرت زهرا(س) و دوم حضرت زینب(س) هستند.



حضرت زینب(س) الگویی جهانی است



آیت الله مصباح تأکید کرد: در طول 1400 سال عمر اسلام و سه دهه انقلاب اسلامی حق این دو بانوی بزرگوار ادا نشده است و جامعه اسلامی به شخصیت این بزرگواران پی نبرده است.



وی با بیان اینکه هنوز نام حضرت زینب(س) جایگاه خودش را در جامعه پیدا نکرده است بیان داشت: ما نه تنها باید از حضرت زینب(س) و حضرت فاطمه(س) الگو بگیریم بلکه این دو شخصیت را در جهان به عنوان الگو معرفی کنیم.

