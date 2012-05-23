ارائه بسته پیشنهادی ایران به 1+5 در مذاکرات بغداد

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به بغداد، منابع آگاه لحظاتی پیش از ارائه بسته پیشنهادی جدید کشورمان توسط سعید جلیلی به نمایندگان 1+5 خبر دادند.

جزئیات بیشتر از بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی در خبرهای تکمیلی ارائه خواهد شد.