  1. بین الملل
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۸

خبرنگار اعزامی مهر- 24/

ارائه بسته پیشنهادی ایران به 1+5 در مذاکرات بغداد

ارائه بسته پیشنهادی ایران به 1+5 در مذاکرات بغداد

منابع آگاه از ارائه بسته پیشنهادی ایران به طرفهای مذاکره کننده 1+5 خبر دادند.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به بغداد، منابع آگاه لحظاتی پیش از ارائه بسته پیشنهادی جدید کشورمان توسط سعید جلیلی به نمایندگان 1+5  خبر دادند.

جزئیات بیشتر از بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی در خبرهای تکمیلی ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1610437

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