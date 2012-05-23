برترین استادان و دانشجویان ورزشکار دانشگاه قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از برترین‌ها و قهرمانان ورزش دانشجویی دانشگاه قم ظهر چهارشنبه با حضور آیت الله بهشتی رئیس دانشگاه قم، معاونان و دانشجویان این دانشگاه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد.



سخنران آغازین این مراسم دکتر فضائلی معاون دانشجویی دانشگاه قم بود که در خصوص اهمیت توجه به ورزش دانشجویی، اقدامات صورت گرفته برای رشد و توسعه ورزش دانشجویی و همچنین گسترش ورزش قهرمانی این دانشگاه سخن گفت.



رئیس دانشگاه قم نیز دومین سخنران مراسم تجلیل از برترین های ورزشی دانشگاه قم بود که دین اسلام را دینی قهرمان پرور عنوان کرد و بیان داشت: ما باید قهرمانی را از نظر معنا توسعه دهیم و اخلاق و معنویات را با ورزش توام کنیم.



در ادامه از برترین های ورزش دانشگاه قم تجلیل شد که بر اساس آن ابتدا اساتید و کارکنان این دانشگاه که در رقابت های درون دانشگاهی، استانی و کشوری موفق به کسب عنوان شده بودند، با حضور مسئولان این دانشگاه مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.



سپس نوبت به برترین های ورزش دانشجویی رسید و طی آن از سیدمحمد جواد هاشمی، حسین برزگر، محمدحسین کرمی، محمدحسین جعفری، محمد کریمیان، علی عیزاده قهرمانان رشته جودو و مرتضی کرمی، یوسف مهدیان، محسن شهسواری، عابد سهرابی، حسین حقی، علی شجاعی و اسماعیل نامدار قهرمانان کاراته قدردانی شد.



این در حالی است که از ابوافضل معارفوند، مسعود علی اکبری و محمد سلطانی در رشته کاراته، محمدعلی رجایی، فرزاد نادی، هادی عموحسینی، علی رضا حسینی فرد، سیدمحسن حجت نجفی، حسین طوقانی در رشته کشتی و پوریا شریفی در تنیس روی میز، امیر مبینی در شنا و مجتبی دارایی در بدمینتون قهرمانی دانشگاه های کشور تجلیل به عمل آمد.



در ادامه از اعضای تیم فوتبال دانشگاه قم، نفرات برتر تنیس روی میز، شنا قورباغه، شنا کرال سینه، فوتسال، دو و میدانی، آمادگی جسمانی و مربیان کشتی، کاراته، تکواندو، فوتسال، دو و میدانی و شنا و آمادگی جسمانی تجلیل و قدردانی شد.



این در حالی است که در ادامه مراسم تجلیل از برترین های ورزش دانشگاه قم قهرمانان بسکتبال و رشته هایی که در رقابت های استانی، بین دانشگاهی و قهرمانی دانشگاه های منطقه سه کشور موفق به کسب عنوان شده بودند، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.



