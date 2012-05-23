دفاع جانانه همسران از یکدیگر/ نوبت به آقای خاص نرسید/ همه انکار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح امروز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

در ابتدای این جلسه قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران گفت: م.ر که در جلسه گذشته از وی نام برده شد رئیس دیوان محاسبات وقت بود که در ابتدای این جلسه موضوع اصلاح می شود.



وی در ادامه با اشاره به دفاعیات متهم ردیف چهارم در جلسه گذشته اظهار داشت: متهم مدعی است هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارد. من از دادگاه می خواهم وی در جایگاه حاضر شده و به چند پرسش پاسخ دهد. که در ادامه با نظر قاضی متهم ردیف چهارم در جایگاه حاضر شد.



نماینده دادستان سپس با اشاره به متهم گفت: چه زمانی از ماجرای اختلاس مطلع شدید و آن را به چه کسی اطلاع دادید؟

متهم نیز در پاسخ اظهار داشت: این ماجرا را نمی شد به راحتی به هر کسی اطلاع داد وقتی آقای (د.ف) از کرج رفت دستمان باز شد و با بررسی اسناد متوجه شدم اوضاع خیلی بدتر از آن است که فکر می کردم. زمانی که (د. ف) مرا احضار می کرد موضوع را به یکی از دوستانم می گفتم زیرا احتمال می دادم این رفتن بازگشتی نداشته باشد.



بعد از مطلع شدن از ماجرا آن را به آقای (ز) در سازمان بازرسی اطلاع دادم من 4 ماهه کل تخلفات صورت گرفته را فاش کردم. در صورتی که اگر خودشان می خواستند این پرونده را جمع کنند چند سال به طول می کشید. من در این مدت هر روز با آقای (ز) در تماس بودم حتی بعد از افشای پرونده در کرج به تهران آمده و ماجرای اختلاس شعبه فاطمی را نیز فاش کردم. سپس در دیوان محاسبات نیز به گروه تحقیق کمک کردم.



وی ادامه داد: در زمان اغتشاشات سال 88 از ساعت 4 بعدازظهر تا 6 صبح در شعبه فاطمی بودم و به بررسی پرونده ها پرداختم زمانی که مشاهده کردم که پرونده‌ها امحاء شده است تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که به دنبال این برویم که چنین پرونده‌هایی در رابطه با اتومبیل‌ها آیا صحت دارد یا خیر؟. در واقع از 15 پرونده‌ای که به دست آوردیم، هر 13 تا پرونده تقلبی بود و دو پرونده نیز بیمه‌نامه داشت.

قاضی: چه مبلغی از این اختلاس را گزارش کرده‌اید؟

متهم : 6 میلیارد و 963 هزار تومان که مربوط به شعبه کرج بود و دیوان محاسبات درخواست کرد که مستندات را ارائه دهیم و ما از بانک‌ها اصل چک را در آوردیم و کپی آن را نیز گرفتیم.



نماینده دادستان سپس به دریافت 15 میلیون تومان از (د. ف) توسط همسر متهم ردیف چهارم اشاره کرد و از او خواست درباره علت آن توضیح دهد .

متهم نیز در پاسخ گفت: من چند ماه پس از این ماجرا از موضوع باخبر شدم. همسرم دو میلیون تومان از (د. ف) خواسته بود اما او برای اینکه مرا وارد بازی کند 15 میلیون تومان داخل پاکت گذاشته و به همسرم داده بود. از او نیز خواسته بود موضوع را به من نگوید.



نماینده دادستان: چرا همسرتان نامه ای به (د. ف) نوشت و او را تهدید کرد؟



متهم: دلیل این کار او را نمی دانم از خودش سئوال کنید.



رئیس دادگاه سپس (ر. م) از دیگر متهمان پرونده را به جایگاه فرا خواند که نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت: آقای0ر.م) 33 ساله متهم است که حدود 12 فقره چک به مبلغ بیش از 340 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان 75 میلیون تومان. حال با توجه به کیفرخواست پرونده برای وی تقاضای مجازات قانونی دارم.

سپس متهم در دفاع از خود با رد اتهاماتش گفت در این ماجرا هیچ پولی نگرفتم آقای (د. ف) یکسری چک به من داد خواست آن را نقد کنم از ماجرای اختلاس نیز بی خبر بودم. ادعا شده من در برابر نقد کردن چک ها سه دنگ از یک زمین 3 هزار متری در صفادشت کرج را گرفته ام که این موضوع صحت ندارد کل این زمین به نام (د. ف) است.



قاضی: پشت نویسی چکها را به طور دقیق انجام می دادید؟



متهم : بله. همه را دقیق پشت نویسی می کردم.



قاضی: درباره منشا چکها از (د. ف) سئوال نمی کردید؟



متهم: او مدعی بود این چکها بابت دیه صادر شده و آنها را از بیمه گزاران به ارزش 70 درصد قیمت واقعی اش خریده است. اگر بیمه گزاران می خواستند خودشان این چک ها را بگیرند چند سال باید منتظر می ماندند.



قاضی: پس از نقد کردن چکها مبلغ آن را چگونه باز می گرداندید؟



متهم: پول و تراول بود می گرفتم و آن را کامل تحویل (د. ف) می دادم.



در ادامه نماینده دادستان در برابر اظهارات متهم گفت: (ر.م) در جریان تحقیقات اولیه اعتراف کرده در برابر وصول 8 فقره چک نیمی از زمینی در صفادشت به نام او شده است.



متهم نیز در پاسخ گفت: من برای وصول چک ها پولی نگرفتم اما در یک هتل با (د. ف) شریک بوده و با او مراودات مالی داشتم.



نماینده دادستان سپس به پرونده متهم در شعبه چهارم بازپرسی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: آقای (ر. م) در آنجا نیز به همین شیوه اختلاس کرده است که متهم در پاسخ اظهار داشت: در آنجا من حسابدار بودم و هنوز چیزی ثابت نشده است. من اگر دنبال کار شبکه ای بودم در آن پرونده از همسرم استفاده می کردم.



متهم در آخرین دفاعیات خود گفت به هیچ عنوان کیفرخواست را قبول ندارم و در این رابطه پولی نیز نگرفته ام.



با آخرین دفاعیات متهم، قاضی (م.ق) را به جایگاه احضار کرد که نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت: آقای (م. ق) 40 ساله اهل لاهیجان متهم به وصول 9 فقره چک ناشی از اختلاس و تحصیل نامشروع به میزان 40 میلیون ریال می باشد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دادسرا بزه ارتکابی از سوی او محرز و تقاضای مجازات قانونی دارم.



سپس متهم در دفاع از خود گفت: من نمی دانستم این چکها از کجا می آیند سواد من خیلی کم است حتی با کمک به افراد دیگر چکها را نقد می کردم. من و (د. ف) بچه محل بودیم و رفت و آمد داشتیم کار اصلی من خیاطی بود هر از گاهی (د. ف) با من تماس می گرفت و درخواست می کرد چکهایی را برایش نقد کنم. او هیچ وقت از من نمی خواست پشت نویسی را اشتباه بنویسم. آقای قاضی من خیلی از دادگاه وحشت دارم و در برابر نقد کردن چک ها هیچ پولی دریافت نکردم.



قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان نیز در واکنش به دفاعیات متهم گفت: شما قبلا مدعی شدید بابت نقد کردن هر چک بین 200 تا 300 هزار تومان دریافت می کردید این اعترافات خود را قبول ندارید؟



متهم: من هر چه چک نقد کردم پولش را به (د. ف) دادم.



(ع. خ) دیگر متهم این پرونده بود که به اتهاماتش در دادگاه امروز رسیدگی شد. بر اساس کیفرخواست او برادر زن متهم ردیف اول پرونده و متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، وصول چکها توسط عوامل خود و تحصیل مال نامشروع به میزان 260 میلیون تومان است.



(ع.خ) پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود گفت: (ح. ن) متهم ردیف اول پرونده شوهرخواهر و رفیق 30 ساله من است. او چک می داد و من برایش نقد می کردم. حدود چهار و نیم سال بود که این کار را برای او انجام می دادم من مدیر تالار متهمان اصلی پرونده بوده و بابت آن مراودات مالی زیادی با آنها داشتم.



(ح. ن) مقداری از پول چکها را به من می داد و من آن را برای تالار هزینه می کردم.



قاضی: در جلسه قبل دادگاه دریات پول بابت نقد کردن چک ها را قبول کرده اید حالا چرا منکر اعترافات قبلی خود شده اید؟



متهم: حالا هم دریافت 260میلیون تومان را قبول دارم چون از (ح. ن) حقوق می گرفتم. بابت نقد کردن هر چک او مقداری به من می داد که حق الزحمه من بود. سال 75 ورشکست شدم و پس از آن (ح. ن) خانه سازمانی خود را فروخت و پول آن را به من داد. در حال حاضر نیز در این 31 ماهی که در زندان هستم او اجاره خانه ام را پرداخت می کند.



قاضی: آیا چکی نیز به نام خودتان صادر شد؟



متهم: بله. دو یا سه چک به نام من بود. تعدادی نیز به نام همسرم و فرزندانم صادر شد که همه آنها را نقد کرده و به (ح. ن) دادیم.



قاضی: قبلا اعتراف کرده اید (ج. الف) در دیوان محاسبات شما را با شنود و اسلحه تهدید کرده است این موضوع درست است؟



متهم: نه. این حرفها را تحت فشار بازجویی زدم. اما اعترافاتی که در دادسرای کارکنان دولت داشته ام را قبول دارم نمی دانم چرا مطرح می کنند (ج. الف) اطلاعاتی یا دوست (م. ر) بوده است. مهم ماجرای اختلاس است نه این رابطه ها.



نماینده دادستان سپس در سئوالی از متهم پرسید چرا نمایندگی بیمه در شهر خوی را رها کرده و با خواهر آقای (ج. الف) یک نمایندگی در حوالی میدان توحید راه اندازی کردید.



متهم: زمانی که درخوی بودم با یکی از بستگان مدیرکل اختلاف پیدا کرده و به خاطر آن به من تهمت ناروا زده شد که بعد از رسیدگی به پرونده ام در دادگاه تبرئه شدم. بعد از آن به من گفتند باید در تهران یا کرج دفتر دایر کنی من هم به تهران آمده و در دفتری که خواهر (ج. الف) داشت مشغول به کار شدم. دفتر از او بود و من کار انجام می دادم.



قاضی: در پشت نویسی چکها درست عمل کردید؟



متهم: مشخصاتم را درست می نوشتم اما در نوشتن آدرس و شماره تماس شیطنت می کردم.



قاضی: بابت مدیریت تالار چه میزان حقوق می گرفتید؟



متهم: بین یک و نیم تا 2 میلیون تومان حقوق ماهیانه من بود.



نماینده دادستان: ماجرای20 درصد سهمی که بابت نقد کردن چک ها می گرفتید چه بود؟



متهم: آقای (ح. ن) و (د. ف) 20 درصد برای وصول چک ها در نظر گرفته بودند که موقع حساب کتاب آن را در جیب خود می گذاشتند و مدعی می شدند به وصول کننده پردخت شده است.



پس از آخرین دفاعیات متهم رئیس دادگاه (ح. م)50 ساله را به جایگاه احضار کرد که نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت: (ح. م) متهم به معاونت درشبکه اختلاس توام با جعل و تحصیل مال نامشروع به میزان 76میلیون تومان است.



سپس متهم در دفاع از خود با رد اتهاماتش گفت: من برادر زن (د.ف) هستم. به علت بیکاری و هزینه زندگی او مرا به عنوان کارگزار استخدام کرد و بابت نقد کردن چکها از او حقوق می گرفتم.



قاضی: همه چکها را خودتان نقد کردید؟



متهم: نه. در یک زمان شناسنامه ای گم شد و 2 عدد چک ها را پسرم نقد کرد.



قاضی: چه میزان حقوق می گرفتید؟



متهم: حدود ماهی یک میلیون تومان می گرفتم البته 6 ماه نیز مدیر تالار بودم.



قاضی: چرا پشت چک ها آدرس و شماره تماس جعلی می نوشتید؟



متهم: آدرس و شماره تماس ها را (د. ف) به من می داد و می خواست آنها را بنویسم.

(الف. ع) آخرین متهمی بود که در جلسه صبح امروز به اتهاماتش رسیدگی شد.



قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت: (الف. ع) 65 ساله متهم است به معاونت در اختلاس و تحصیل نامشروع به میزان 135 میلیون ریال که با توجه به مستندات پرونده برای او درخواست مجازات قانونی دارم.



متهم نیز با رد اتهاماتش در دفاع از خود گفت: هیچ اطلاعی از اختلاس نداشتم آقای (ب.ک) چک ها را می داد و من و همسرم آنها را نقد می کردیم. 10 درصد مبلغ را نیز به عنوان کارمزد بر می داشتیم.



قاضی: چه تعداد چک نقد کردید؟



متهم: حدود 10 میلیون تومان من نقد کرده و بقیه را همسرم که در بانک کار می کرد نقد کرد.



قاضی: چک در وجه خودتان بود؟



متهم: نه. در وجه افراد دیگری بود. (ب.ک ) از ما می خواست که آدرس را اشتباه بنویسیم.



قاضی: همسرتان از ماجرا مطلع بود؟



متهم: نه او اطلاعی نداشت. تمام کارمزد را خودم بر می داشتم. به خاطر احترامی که برای (ب. ک) قائل بودم این کار را قبول کرده و نمی دانستم آنها در حال اختلاس هستند. من و همسرم در مجموع 30 فقره چک را نقد کردیم.



سپس وکیل متهم در دفاع موکلش گفت: من فکر می‌کنم تا الان روند پرونده هر چه که هست با حضور موکل من عوض شد. من خدا را شاکرم که موکلم صادقانه با دادگاه برخورد کرد و از خدا می‌خواهم که من از موکلم صادقانه‌تر برخورد کنم چرا که همه ما دست به دست هم داده‌ایم تا از منافع مملکت دفاع کنیم لذا به خودم اجازه نمی‌دهم حرفی بزنم که به زیان منافع مملکت باشد.

وی اظهار کرد: اولین مساله این است که موکل من اتهامات خود را در حدی که به او مربوط است، قبول کرد. موکل من راستگو بوده و باید تسهیلاتی برای او قائل شد.

به وسیله آقای «ک» در موکل من وحشت ایجاد شده است و به او گفته‌اند که حقیقت را نگو. موکل من در تحقیقات 10 درصد حقیقت را هم نگفته است. وی در ابتدا آقای «ف» را معرفی کرده است ولی در جلسات بعد اظهارات خود را تصحیح کرده و گفته که از آقای «ک» چک‌ها را دریافت کرده است. قضیه از این قرار بوده که آقای «ک» در زمانی که آزاد بوده است موکلم را دیده و به او گفته اینطور صحبت کن اما موکلم نپذیرفته است.

این یکی از قدم‌های موکل من در راستای تخفیف آثار جرم است. دومین مساله هم این است که موکل من اموال خود را خیلی بیشتر از چیزی که تحصیل کرده است معرفی کرده و الان این اموال در بازداشت است. مساله سوم هم این است که به دادگاه کمک کرده است تا دادگاه گمراه نشود.

قاضی ذبیحی نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات متهم گفت: (الف. ع) و همسرش در مجموع 55 فقره چک را نقد کردند .



با آخرین دفاعیات متهم رئیس دادگاه تا ساعت 14:30بعد از ظهر وقت تنفس اعلام کرد.

در دادگاه عصر چه گذشت

ساعت 14و 30 دقیقه بخش دوم سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه در شعبه 76 دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور 4 قاضی مستشار آغاز شد.

در ابتدای جلسه رئیس دادگاه خانم ع - ح رابه عنوان متهم به جایگاه احضار کرد سپس قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: خانم ع - ح متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، دریافت یک فقره چک به مبلغ 35 میلیون تومان و وصول آن برای متهمان اصلی پرونده و همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان 5 میلیون تومان است.

در ادامه متهم با رد این اتهامات گفت: من کارمند نمایندگی بیمه نبوده بلکه خانه دار هستم. چک مورد اشاره نیز بابت معامله زمین با آقای د. ف - متهم ردیف دوم پرونده - بوده است. چند سال قبل زمینی به مساحت هزار متر را در یکی از روستاهای شمال کشوربه آقای د . ف فروختم و در برابر آن یک چک 35 میلیون تومانی گرفتم. چند هفته پس از نقد کردن چک معامله ما به هم خورد و من 30 میلیون تومان از پول را به حساب آقای د – ف ریخته و 5 میلیون تومان بقیه را به صورت نقدی به او دادم.

در ادامه عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکلش گفت: من وکیل سه تن از متهمان هستم که جمع پولی که در پرونده به آنها نسبت داده شده است کمتر از 10 میلیون تومان است. ما باید به این مسئله فراتر از مسائل حقوقی و قضایی نگاه کنیم. این متهمان پیاده نظامهای شطرنج این بازی هستند. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم و وکیل مدافعش گفت: اگر ادعاهای متهم در خصوص معامله زمین درست است آیا در این زمینه مدرکی برای اثبات حرفش دارد؟ همچنین لازم به ذکر است آقای د . ف در جریان تحقیقات مدعی شده تاکنون متهم را ندیده و با او معامله ای انجام نداده است.

سرانجام متهم در آخرین دفاعیات خود گفت: من یک زن خانه دار و با تحصیلات دیپلم بوده و هیچ سررشته ای در زمینه چک و معاملات تجاری ندارم پس از فسخ قرارداد نیز قولنامه ای که به صورت دستی نوشته بودیم پاره کرده و در این زمینه مدرکی ندارم.

پس از آخرین دفاعیات زن جوان، قاضی از خانم ل . ز 34 ساله خواست برای دفاع از اتهاماتش در پشت جایگاه حاضر شود. بر اساس کیفرخواست زن 34 ساله در این پرونده متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، تحصیل مال نامشروع به میزا ن 15 میلیون تومان است.

ل . ز پس از قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهاماتش گفت: از محضر دادگاه تقاضا دارم در زمان دفاع من هیچ سئوالی پرسیده نشود تا در کمال ارامش به دفاعیاتم بپردازم. من تا کلاس دوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده ام. سواد اختلاس و کلاهبرداری نیز ندارم. در خصوص آن 15 میلیون تومانی که اشاره کردید باید بگویم آن را از آقای د . ف قرض گرفته بودیم.

قاضی: این پول را برای چه کاری قرض گرفته بودید؟

متهم: برادرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد مادرم نیز یک مستمری بگیر ساده است . او با قرض یک خودرو پیکان قسطی برای برادرم گفت تا با آن کار کند اما او نتوانست قسط های ماشین را بدهد ومالک خودرو می خواست چک ضمانت را به اجرا بگذارد به همین خاطر من از آقای د . ف خواستم سه میلیون تومان به من قرض بدهد اما او 15 میلیون تومان در یک پاکت گذاشت و آن را به من داد و خواست موضوع را به شوهرم نگویم.

قاضی: آقای د . ف چه ارتباطی با شوهرتان داشت؟

متهم: آنها با هم در شرکت بیمه ایران در کرج همکار بودند در حال حاضر شوهرم نیز جزء متهمان پرونده است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان با اشاره به ارسال سه نامه تهدید آمیز از سوی زن جوان برای آقای د . ف از متهم خواست به توضیح در این رابطه بپردازد.

خانم ل . ز نیز در این رابطه گفت: یک روز آقای د . ف به من زنگ زد و گفت نامه های تهدید آمیز خطاب به من بنویس و برایم ارسال کن. ابتدا مخالف کردم اما او تهدید کرد اگر این کار را نکنم ماجرای 15 میلیون تومان قرض را به شوهرم می گوید من هم به خاطر اینکه شوهرم متوجه ماجرا نشود و متنی را که او گفته بود نوشته و برایش ارسال کردم.

یک روز آقای د . ف با من تماس گرفت و مدعی شد همسرش بیمار است به همین خاطر خواست تا یک چک را برایش نقد کنم اما قبول نکردم به همین خاطر موضوع 15 میلیون تومان را به شوهرم گفت. همسرم نیز به حالت عصبانی به خانه آمد و گفت آقای د . ف و گروهش مدتی است می خواهند مرا آلوده کارهای مجرمانه خود بکنند.

متهم در آخرین دفاعیاتش نیز گفت: من اتهامات را قبول ندارم و ماجرای 15 میلیون تومان فقط قرض بوده است.

قاضی مدیرخراسانی سپس از د . ف خواست در رابطه با اظهارات متهم زن توضیح دهد که او اظهار داشت تمام حرفهای این زن دروغ است و من به خاطر نامه های تهدیدآمیزش به او 15 میلیون تومان دادم.

ف . ف 45 ساله مدیر نمایندگی بیمه فاطمی سومین متهمی بود که به دفاعیات او در جلسه عصر پرداخته شد . بر اساس کیفرخواست او متهم به اختلاس 318 میلیون تومانی و تحصیل مال نامشروع به همین میزان است.

نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست برای او تقاضای اشد مجازات را کرد. متهم نیز مانند دیگر متهمان پرونده پس از حضور در جایگاه تمام اتهامات را رد کردو گفت: اعترافاتم تحت فشارهای بازجویی بوده است. من پس از بیمه کردن بیمه گزاران مبلغ حق بیمه را از طرف خودم به شرکت بیمه واریز کرده و سپس این پول را از بیمه گذارانم می گرفتم.

سپس وکیل متهم در دفاع از او اظهار داشت: با توجه به اینکه موکلم کارمند دولت نبوده این اتفاق اختلاس محسوب نمی شود زیرا بر اساس ماده 5 وجوه ، اسناد و مدارک باید بر حسب وظیفه به کارمند دولت داده شده باشد.

قاضی سپس به گزارش سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: موکل شما 20 میلیون تومان از یک شرکت گرفته و به جای آن مبلغ 20 هزار تومان را به حساب شرکت بیمه ایران واریز کرده است. از این موارد در پرونده او بسیار وجود دارد

در ادامه متهم مدعی شد می تواند با ارائه مدارکی خلاف این موضوع را اثبات کند به همین خاطر یک هفته به او مهلت داد مدارک موردنظر را به دادگاه ارائه کند.

آخرین متهمی که به اتهامات او رسیدگی شد س . ن 52 ساله بود که در این پرونده متهم به اختلاس توام با جعل و وصول 22 فقره چک به ارزش 121 میلیون تومان می باشد. متهم که صبح امروز به اتهامات همسرش رسیدگی شده بود در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم این موارداتهامی غیر قابل قبول است. همسرم این چکها را از آقای ب . ک می گرفت و من آنها را نقد می کردم از ماجرای شبکه ای و اختلاس نیز بی اطلاع بودم.

قاضی مدیرخراسانی پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش ختم این جلسه را اعلام کردو قرار است صبح روز شنبه سومین جلسه دادگاه برگزار شود.

در جلسه امروز چهارتن از متهمان زن شوهر بودند که در پرونده زوج جوان زن خود را مقصر دانست و به جای دفاع از خود از همسرش دفاع کرد. اما در پرونده زوج سالمند مرد 65 ساله همسرش را بی اطلاع از ماجرا دانست و تمام اتهامات را قبول کرد.

در این جلسه نیز از آقای خاص چند بار نام برده شد اما به اتهامات او رسیدگی نشد.