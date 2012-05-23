آب و هوای سیستان و بلوچستان موجب تنوع در پوشش گیاهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو افسری ظهر چهارشنبه در جلسه‌ ای که به مناسبت روز تنوع زیستی در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد، اظهار داشت: وسعت کل مناطق تحت مدیریت سیستان و بلوچستان، یک‌ میلیون و 444 هزار و 323 هکتار می باشد که این رقم معادل 7.9 درصد وسعت مناطق نسبت به وسعت استان است.

وی گفت: این شاخص سبب شده که سیستان و بلوچستان از لحاظ وسعت مناطق تحت مدیریت، رتبه چهارم کشوری و از حیث تعداد مناطق تحت مدیریت خود رتبه هشتم کشوری را کسب کند.

وی افزود: در مناطق حفاظت شده گاندو، جنگلی پوزک، جنگلی بیرک، جنگلی شیله و مناطق شکار ممنوع بزمان، بلبل آب، مک سرخ و پزم گونه ‌های جانوری متعددی زندگی می ‌کنند که مانند اثرهای طبیعی و ملی تفتان، پیرگل، تنگ و سرو زربین در حمایت و حفاظت جدی محیط زیست استان هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: گونه ‌های شاخص استان از جمله تمساح پوزه کوتاه، سنجاب بلوچی و خرس سیاه نیز ویژگی خاصی را به حیات وحش استان بخشیده اند.

وی گفت: در بین پستانداران، علاوه بر خرس سیاه و سنجاب بلوچی، کل و بز، قوچ و میش، جبیر، آهو، گربه جنگلی و کاراکال را نیز می‌ توان نام برد.

وی افزود: در بین پرندگان نیز می توان به جیرفتی، دراج، هوبره، زاغ بور، گیلانشاه خالدار، پلیکان خاکستری، باکلان و انواع پرندگان شکاری، بحری، بالابان، هما، عقاب طلایی و عقاب ماهیگیر اشاره کرد که در مناطق مختلف حفاظت شده استان هستند.

افسری اظهار داشت: پناهگاه حیات وحش هامون نیز جزو مناطق حفاظت شده است که با خشکسالی ‌های اخیر تنها گونه ‌های معدودی به برخی مناطق دیگر کوچ کرده‌ اند و در حال حاضر گونه‌ های متعدد جانوری این منطقه در معرض خطر انقراض و نابودی کامل قرار گرفته ‌اند.

وی گفت: این مسئله نیز با احیای تالاب هامون کوچک به حفظ حیات جانوری و زیست بوم در این منطقه کمک شایانی خواهد کرد، ضمن آن که احیای تالاب هامون می‌ تواند به میزان قابل توجهی از میزان ریزگردهای جوی منطقه سیستان بکاهد.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ های سالجاری و بودجه‌ های اختصاص یافته و در حال جذب، امیدواریم این اداره کل بتواند با اجرای طرح‌ های زیست محیطی سهم بسزایی در زمینه حفظ چرخه حیات طبیعی و جانوری سیستان و بلوچستان ایفا کند.