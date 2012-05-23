به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در حال حاضر 19 هزار و 933 حامی از ایتام این نهاد حمایت می‌کنند.

محمد بلوچی افزود: هم اکنون 19 هزار و 933 حامی از 6 هزار و 184 یتیم تحت پوشش حمایت مادی و معنوی می‌کنند.

وی با بیان به اینکه حامیان سال گذشته 27 میلیارد و 358 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت خود کمک کردند، افزود: از این میزان کمک، 21 میلیارد و 505 میلیون ریال به صورت نقدی و مابقی غیر نقدی بوده است.

بلوچی اظهارداشت: از ایتام تحت پوشش این نهاد چهارهزار و 801 یتیم زیر 18 سال هستند.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های نقدی حامیان به صورت ماهیانه به حساب ایتام واریز می‌شود گفت: کمک‌های غیرنقدی در طول سال با توجه به نیاز ایتام توسط حامیان پرداخت می‌شود.

اختصاص شش میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مسکن مددجویان روستایی مانه و سملقان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مانه و سملقان گفت: طی امسال بیش از شش میلیارد و 250 میلیون ریال برای ساخت واحدهای مسکونی مددجویان روستایی تحت پوشش این نهاد هزینه می‌شود.

براتیان با اعلام اینکه این اعتبارات برای ساخت 50 واحد مسکن روستایی اختصاص یافته، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی این واحدها توسط این نهاد و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شده است.

وی میانگین ساخت هریک از واحدهای مسکونی را 125 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبارات از محل تسهیلات بانکی از محل طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی تامین می‌شود.

براتیان اظهار داشت: از اسفندماه سال گذشته نیز اقدامات لازم برای ساخت 28 واحد مسکونی مددجویان شهری انجام شده بودکه اکنون عملیات اجرایی این واحدها برای تکمیل واحدها آغاز شده است.

وی ادامه داد: برای هریک از واحدهای مذکور شهری نیز اعتباری بالغ بر یکصد میلیون ریال از محل مصوبات دور سوم سفر به استان اختصاص یافته است.

شرکت کارکنان کمیته امداد در دوره آموزشی شیوه‌های برقراری ارتباط موثر با دیگران

مسئول آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: 20 نفر از شاغلین کمیته امداد در دوره آموزشی شیوه‌های برقراری ارتباط موثر با با حامیان ایتام شرکت کردند.

علی قهرمانی افزود: این دوره آموزشی به مدت دو روز در 16 ساعت در محل مرکز آموزش آرا صدر طوس بجنورد برگزار شد.

وی اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال 17 دوره آموزش ضمن خدمت با موضوعات مختلف و در نوبت‌های متعدد ویژه 656 کارمند این نهاد برگزار می‌شود که اکنون دو دوره آن ویژه 80 نفر برگزار شده است.

قهرمانی اعتبار هزینه شده در دوره آموزشی شیوه‌های برقراری ارتباط موثر با حامیان را هفت میلیون و 200 هزار ریال ذکر کرد.