مخدوش نشان دادن انتخابات اقدامی ضد انقلابی است/ مطهری عذرخواهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سید مسعود جزایری در واکنش به سخنان سخیف علی مطهری در مورد دخالت سپاه در انتخابات ضمن تکذیب اتهام وارده گفت: از مدعی العموم انتظار داریم با قید فوریت با اینگونه افراد برخورد کند.

وی اظهار داشت: هیچ کس حق ندارد به آراء ملت ایران در انتخابات توهین کند، اینکه کسای بگویند فلان ارگان و سازمان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و در نحوه آراء مردم اعمال نظر و یا دخالت غیر قانونی داشته و هیچ مدرکی هم ارائه ندهد، توهین به شعور و آگاهی مردم است.

سردار جزایری افزود: یکی از نعمت‌های الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دهها انتخابات پرشور و سالم در طول انقلاب اسلامی است و هر کس با هر نیتی بخواهد آن را مخدوش کند، اقدامی ضد انقلابی را مرتکب شده است و در ذهن مردم ما خواهد ماند.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی تاکید کرد: مدعیان دخالت سپاه در امر انتخابات مجلس باید به دادگاه مستندات خود را ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر علی مطهری طی نطقی یک شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مدعی دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه شد و آن را ‌از ‌نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم دانست و گفت: دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به منظور حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر این واقعیت را تأیید می‌کند.