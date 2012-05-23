ناهنجاریهای جامعه با گسترش مفاهیم قرآنی از بین می رود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان ریشه همه نابسامانی ها را در عدم توجه لازم به قرآن کریم دانست و افزود: اگر قرآن کریم و مفاهیم عمیق آن در جامعه گسترش یابد همه مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی حل می شود.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل باید با هم اندیشی و همفکری بهتر و کاراترین روش مشخص و در دستور کار همه نهادها، سازمان ها قرار گیرد و از سوی دیگر نیز باید بخش نظارتی را گسترش داد تا برانجام مطلوب کارها نظارت داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان ضمن تاکید بر گسترش فرهنگ قرآنی در ادارات و سازمانها، عنوان کرد: هر مجموعه دولتی باید از این پس شروع فعالیتش با قرآن کریم باشد و مدیران موظفند هر روز به مدت 10 دقیقه برای مجموعه تحت امر خود در راستای گسترش قرآن کریم برنامه ریزی کنند.

آیت الله نعیم آبادی گفت: مدارس و دانشگاه ها از ظرفیت بسیار خوبی برای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه برخوردارند و اگر در این خصوص برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد اکثر فرزندانمان قرآن را فرا خواهند گرفت.

وی همگانی کردن قرآن را ضروری دانست و اذعان کرد : فعالیت موسسات و مراکز قرآنی همگانی نیست و به صورت محدود خدمات ارائه می دهند و همه گیر شدن قرآن کریم در گرو خدمات دهی گسترده است.