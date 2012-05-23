حضور جلالی در صبای قم منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نزدیک به 6 روز از آغاز بازار نقل و انتقالات دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور می گذرد، این روزها بسیاری از تیم های لیگ برتری تلاش مضاعفی را برای تشکیل بهترین تیم در لیگ جدید آغاز کرده اند.



در این بین کادر فنی برخی تیم های لیگ برتری همان مربیان فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور هستند اما برخی تیم ها مانند صبای قم نیز به دلیل اینکه نتوانستند کادر فصل قبل خود را حفظ کنند، این روزها استرس اینکه در نهایت کدام گزینه بهترین انتخاب آنها خواهد بود، با مربیان مختلف با سابقه لیگ برتر مذاکره می کنند.



صبایی ها این روزها در به در دنبال مربی می گردند



این در حالی است که تیم هایی که تکلیف خود را می دانند و مربیان آنها مشخص هستند، در تلاش برای جذب بازیکنان مورد نظر خود در مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور هستند و به سرعت کار آماده سازی تیم خود را به پیش می برند.



صبایی ها که با حضور عبدالله ویسی در تیم خود در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور چشم ها را به خود خیره کردند و توانستند در طول 34 هفته بازی های لیگ یازدهم همواره در بین چهار تیم بالای جدول باشند، این روزها در به در دنبال مربی می گردند.



تیم مطرح شهر قم در لیگ یازدهم با عبدالله ویسی بعد از تیم های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران در مکان چهارم جدول رده بندی مسابقات لیگ یازدهم فوتبال باشگاه های کشور ایستاد و به لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا راه پیدا کرد.



بعد از جدایی ویسی مسئولان باشگاه صبا به سراغ چندین گزینه رفتند تا بتوانند از بین آنها بهترین نفر را انتخاب کرده و انتخابی صحیحی برای کادر فنی خود در دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور داشته باشند اما هنوز در این راه موفق نیستند.



پاسخ منفی جلالی به مسئولان باشگاه صبا



مسئولان باشگاه صبای قم پنجشنبه هفته گذشته و دوشنبه هفته جاری با گزینه مورد نظر خود یعنی مجید جلالی دو جلسه محرمانه و پشت درب های بسته داشتند و خیلی ها تصور می کردند جلالی با صبای قم برای لیگ دوازدهم به توافق رسیده است.



اما بر خلاف انتظار این مهم محقق نشد و بعد از اینکه رسانه های مخلتف از قول مسئولان باشگاه صبای قم نوشتند که جلالی رسما سرمربی تیم فوتبال صبای قم در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های کشور شده است، جلالی خود شخصا دست به کار شد و به رسانه ها به صورت رسمی خبر داد که هیچ توافقی بین این مربی و مسئولان باشگاه صبا صورت نگرفته است.



این در حالی است که محسن رمضان بیگی سرپرست باشگاه صبای قم روز یکشنبه هفته جاری رسما مجید جلالی را به عنوان سرمربی صبای قم معرفی کرد و حتی مجید جلالی روز دوشنبه در آیین تجلیل از تیم فوتبال صبای قم حضور یافت و خیلی ها حضور او در صبا را صد در صد دانستند اما جلالی با رد این مهم، اعلام کرد که حضورش در صبای قم منتفی است.

