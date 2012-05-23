8 تصویر؛ شرکت "ابوالهول" در انتخابات ریاست جمهوری مصر!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انتخابات ریاست جمهوری مصر بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ شرکت ابوالهول در انتخابات ریاست جمهوری مصر!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به انتخابات ریاست جمهوری مصر اشاره دارد که از امروز در این کشور آغاز شده است.

فروش سهام فیسبوک!

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به فروش سهام فیسبوک در بازار بورس آمریکا اشاره دارد.

میزان توجه سازمان ملل به تحولات جهانی!

روزنامه الحیات در کاریکاتوری دیگر به ناکارآمدی ساختار سازمان ملل در حل معضلات جهانی اشاره دارد.

چالشهای دست و پاگیر در یمن

روزنامه البیان امارات امروز القاعده و بازماندگان رژیم سابق را به عنوان چالشهای دست و پا گیر برای آینده یمن دانسته است.

محاکمه خطرناک!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری محاکمه "طارق الهاشمی" را دارای پیامدهای خطرناک دانسته است.

دیکتاتورهای دوقلوی جهان

الوطن عمان

انتخابات در مصر؛ بدون شرح

الدستور اردن

کاهش آزادی رسانه ای؛ بدون شرح

القدس العربی