لیست مساجد برگزارکننده اعتکاف در استان تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این لیست مربوط به مساجد جنوب شرق تهران، مساجد شمال‌غرب تهران، شهرری، قرچک، ورامین، پیشوا و فیروزکوه است.

متقاضیان شرکت در مراسم اعتکاف می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت سازمان تبلیغات اسلامی به نشانی www.tebyan-tehran.ir مراجعه کنند.

پاکسازی معابر منتهی به امامزاده شعیب در جنوب تهران

به منظور تسهیل در تردد زائران خاک و نخاله های معابر منتهی به امامزاده شعیب به همت اداره خدمات شهری این ناحیه جمع آوری شد.

همچنین 100 تن خاک و نخاله توسط 12 دستگاه کامیون جمع آوری شد.

وی در ادامه به بهسازی فضای سبز رفیوژ میانی جاده قم نیز اشاره کرد و یادآور شد: واکاری 100 اصله توت کاکوزا و بهسازی 4800 مترمربع فضای سبز از دیگر اقدامات این ناحیه بوده که با توجه به فرارسیدن ایام سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) انجام شده است.

رنجبران با اشاره به اینکه بافت این ناحیه بیشتر کشاورزی و روستایی است افزود: ناحیه 6 شهرداری منطقه 20 شامل محله های امین آباد، تقی آباد، عباس آباد، نظامی و فیروزآباد است و در بخش حریم این منطقه قرار گرفته است.

مسئول جدید واحد منظر شهری شهرداری ورامین منصوب شد

طی حکمی توسط رضا کارخانه شهردار ورامین، سید مهدی حسینی نسب به عنوان مسئول جدید واحد تازه تأسیس منظر شهری شهرداری ورامین منصوب شد.

گفتنی است حسینی نسب قبل از این سمت به عنوان مسئول پارک شقایق مشغول فعالیت بوده و از سمتهای قبلی وی می توان به مدیر اسبق شهرداری ناحیه سه، مسئول سابق پارک 15 خرداد و مسئول سابق پارک های محله ای و... اشاره کرد.

اجرای 1800 پروژه آب و فاضلاب در استان تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، یکهزار و 800 کیلومتر پروژه آب و فاضلاب در سال جاری در سطح استان تهران اجرا می شود.

محمد پرورش افزود: سال گذشته نیز بیش از یکهزار و 400 کیلومتر پروژه آب و فاضلاب در سطح استان اجرا شد.

وی یکی از پروژه های در دست اقدام را قسمت دوم پروژه الغدیر ذکر کرد و گفت: این پروژه آب را از احمد آباد مستوفی به سمت نسیم شهر، صباشهر و رباط کریم منتقل می کند.

پرورش افزود: برای انتقال آب به سمت مسکن مهر پرند پروژه الغدیر 2 آغاز شده و امیدواریم تا چهار ماه آینده این پروژه که 10 کیلومتر طول دارد، به بهره برداری برسد.

وی یکی از مهمترین پروژه های شرکت آب و فاضلاب استان تهران را پروژه حضرت قمر بنی هاشم(ع) ذکر کرد و افزود: اجرای این پروژه عظیم نیازمند همکاری دستگاه های مختلف استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار داشت: امسال اختصاصا یک هزار و 800 متر پروژه فاضلاب را در تهران اجرایی خواهیم کرد.