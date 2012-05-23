نمایشگاه نقاشی آثار"ودود موذن" در اردبیل دایر شد

به گزاش خبرنگار مهر، این نمایشگاه عصر چهارشنبه با هدف مروری بر آثار چند سال اخیر موذن در نگارخانه خطایی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی افتتاح شد.

به گفته سرپرست حوزه هنری اردبیل نمایشگاه آثار نقاشی استاد ودود موذن تا 13 خردادماه همه روزه از ساعت 16 تا 20 برای بازدید علاقه مندان دایر است.

یادآور می شود ودود مؤذن در سال 1339 در اردبیل متولد شد و از دوران کودکی به هنر نقاشی می پرداخت از نمونه آثار این استاد تاکنون چهار مجلد به چاپ رسیده ‌است.

این هنرمند با گذراندن دوره های مختلف در داخل و خارج کشور سبک ها و تکنیک های مختلف و جدیدی را در هنر نقاشی خلق کرده که سبب متمایز شدن آثار وی شده است.

بهره مندی این استاد از شیوه رئالیسم برای ثبت زندگی روستاییان و طبیعت سبب شده آثار او ارتباط نزدیکی با بینندگان برقرار کند.

آثار هنری این هنرمند اردبیلی پیش از این در کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان، فرانسه و کانادا، به نمایش درآمده است و به کرات در نمایشگاه‌ چهره‌نگاری در موزه هنرهای معاصر، گالری کمال‌الملک، گالری کاخ سعدآباد و گالری تماشاگه زمان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

گفتنی است موذن در زمینه مجسمه سازی نیز فعالیت دارد و چندین مسجمه از مشاهیر بنام اردبیل در میدان های مختلف این شهر ساخته این استاد نصب شده است.