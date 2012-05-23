حاشیه های تجمع خانواده شهدا مقابل سفارت آلمان/ "خواننده هتاک به پایان سلام کن"

به گزارش خبرنگار مهر تجمع مدافعان امامت و ولایت و خانواده معظم شهدا علیه خواننده هتاک شاهین نجفی که بعدازظهر امروز در مقابل سفارت آلمان برگزار شد حاشیه هایی به همراه داشت.





تعدادی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران که اغلب دختران و پسران جوان بودند از ساعتی قبل در مقابل سفارت آلمان حضور پیدا کردند.

تعداد زیادی از ماموران نیروی انتظامی و امنیتی نیز از ساعتی قبل در مقابل سفارت آلمان حضور داشتند و امنیت منطقه را تامین می کردند.

مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

تجمع کنندگان در ادامه شعارهایی را بر علیه خواننده هتاک سر دادند. "الله اکبر"، "خواننده شیطانی اعدام باید گردد"، "جیره خوار استکبار اعدام باید گردد"، "خواننده استکبار اعدام باید گردد"، برخی از شعارهایی بود که تجمع کنندگان سر می دادند.

تجمع کنندگان پرچم های یا حسین ، یا مهدی و پرچم جمهوری اسلامی ایران را بدست داشتند.

پلاکاردهایی نیز که بر روی آن نوشته هایی همچون "شاهین نجفی به پایان سلام کن" و "مرگ بر شاهین نجفی" دیده می شد.

ادامه مراسم با سینه زنی تجمع کنندگان و نوحه خوانی همراه بود. تجمع کنندگان زن و مرد با همراهی یکدیگر نوحه هایی همچون "اهانت بر امام شیعیان ، تسلیت صاحب زمان" و "ای مهدی صاحب زمان تسلیت، جد غریبت شده هتک حرمت "سینه زنی می کردند.

بیانیه هیئت ایثارگران و شهدا توسط یکی از روحانیون قرائت شد و تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای الله اکبر در بخشهای مختلف بیانیه بویژه استرداد شاهین نجفی از دولت آلمان تاکید می کردند.

در پایان نیز مسئول هیئت ایثارگران و شهدا ضمن تشکر از حاضران برای ادای تکلیف شرعی از تجمع کنندگان خواستند تا در صورت عدم استرداد شاهین نجفی از سوی دولت آلمان در برنامه های دیگری که به همین منظور برگزار می شود شرکت کنند.