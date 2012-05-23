درخواست صریح روسیه از آمریکا درباره ایران/ مسکو مخالف تحریمهای جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "آیسور"، "سرگئی لاوروف" در واکنش به تحریمهای جدید یکجانبه سنای آمریکا علیه ایران گفت : اعمال تحریم های جدید علیه ایران اقدام غلطی است.



لاوروف افزود : در حال حاضر جامعه جهانی در حال مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته ایش است، به همین دلیل مسکو مخالف اعمال هرگونه تحریم جدید علیه ایران است و آن را اقدامی غلط می داند.



وی گفت : روسیه از رئیس جمهور آمریکا می خواهد تحریم های جدید سنای آمریکا علیه ایران را رد کند.



به نوشته این سایت، روسیه پیش بینی می کند مذاکرات بغداد با نتایج خوبی همراه شود.