توافق ایران-اکوادور برای ساخت یک سد/ صدور 60 هزار تن کود اوره

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو پاتینیو عصر امروز چهارشنبه در دیداری با مجید نامجو، وزیر نیروی کشورمان در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه نیرو گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه، تجارت و همگرایی اکوادور با بیان اینکه موضوعات مورد توافق روسای جمهور دو کشور در قبل یکی از محورهای پیگیری در نشست امروز بوده است، اظهار داشت: اکوادور قصد دارد 400 میلیون دلار برای خرید مشتقات نفتی از ایران اختصاص دهد.

پاتینیو انجام خرید مشتقات نفتی از ایران را انجام تعمیرات در پالایشگاه نفت اکوادور و توقف تولید در این واحد اعلام کرد و افزود: موضوع بعدی که در این جلسه مورد هماهنگی و توافق طرفین قرار گرفت، ساخت یک نیروگاه برق آبی در اکوادور است که در سال آینده توسط یک شرکت ایرانی آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول اکوادوری از توافق بر سر خرید 60 هزار تن کود اوره از ایران خبر داد و گفت: قرار است این خرید تا ماه اکتبر از سوی ایران به اکوادور ارسال شود.

وی تاکید کرد: همچنین در زمینه نحوه پرداخت هزینه کود اوره و تضامین مورد نیاز آن نیز با وزیر نیروی ایران گفتگو کردیم. از سویی کمیته مشترکی نیز برای پیگیری توافقات ایران و اکوادور تشکیل می شود.

پاتینیو از تشکیل جلسه این کمیته در 2 ماه آینده در ایران سخن گفت و بیان داشت: نمایندگانی از دو کشور از جمله وزیر مسکن و رئیس موسسه ملی آب اکوادور نیز در این نشست حضور خواهند یافت.

وزیر امور خارجه، تجارت وهمگرایی اکوادور، گفت: طرحی نیز به میزان 1 میلیارد و 400 میلیون دلار برای مدیریت پروژهای آبی کشور اکوادور در نظر گرفته شده است که می توان در این زمینه کمیته مشترک به بررسی و تبادل نظر بپردازد.