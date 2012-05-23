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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۶

موسوی‌نیا:

شهرداری بوشهر نقش مهمی در گسترش فرهنگ دینی دارد

شهرداری بوشهر نقش مهمی در گسترش فرهنگ دینی دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: شهرداری بوشهر با عملکردی مطلوب در همکاری با این سازمان، نقش مهمی در گسترش فرهنگ دینی در سطح شهر بوشهر داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنورالله موسوی‌نیا عصر چهارشنبه در نشست با شهردار بوشهر و مدیرعامل موسسه شهرداری بوشهر اظهار داشت: تقویت و گسترش فرهنگ اسلامی و ولائی در سطح جامعه امر لازم و مهمی است که همه مسئولان باید در این مسیر اهتمام ورزند.

وی ادامه داد: باید شاهکارهای اسلامی و دینی در سطح بوشهر به عنوان مرکز استان گسترش پیدا کند و شهرداری و تبلیغات اسلامی با تعامل با یکدیگر می توانند نقش مهم و تعیین کننده‌ای داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با ابراز رضایت از عملکرد شهردار بوشهر در گسترش فضای معنوی در سطح شهر یادآور شد: برنامه‌ریزی خوبی برای بهبود فضای معنوی در سطح شهر صورت گرفته و مقرر شده شهرداری تعداد زیادی بیلبورد تبلیغاتی و فضای کافی برای تبلیغ دینی و مذهبی در اختیار این سازمان قرار دهد که این موضوع بسیار ارزشمند است.

وی گفت: دشمنان امروز به انحای مختلف سعی دارد نسبت به کمرنگ کردن فضای معنویت و اخلاق اسلامی در بین جوانان اقدام کنند که باید با امکانات موجود در برابر آنها ایستادگی کنیم.

موسوی‌نیا اضافه کرد: اهتمام جدی همه مسئولان و مردم در عرصه توسعه فرهنگ اسلامی امری ضروری است که لازم است همه ما به این موضوع توجه کنیم و در این راستا تلاش کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: همواره شاهد تلاش شهرداری بوشهر در راستای اعتلای فرهنگ اسلامی در سطح شهر هستیم و اقدامات صورت گرفته در زمینه فراهم‌سازی فضای تبلیغات دینی در نقاط مختلف شهر، بخشی از این فعالیت‌ها است.

کد مطلب 1610467

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