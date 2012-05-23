شهرداری بوشهر نقش مهمی در گسترش فرهنگ دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنورالله موسوی‌نیا عصر چهارشنبه در نشست با شهردار بوشهر و مدیرعامل موسسه شهرداری بوشهر اظهار داشت: تقویت و گسترش فرهنگ اسلامی و ولائی در سطح جامعه امر لازم و مهمی است که همه مسئولان باید در این مسیر اهتمام ورزند.

وی ادامه داد: باید شاهکارهای اسلامی و دینی در سطح بوشهر به عنوان مرکز استان گسترش پیدا کند و شهرداری و تبلیغات اسلامی با تعامل با یکدیگر می توانند نقش مهم و تعیین کننده‌ای داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با ابراز رضایت از عملکرد شهردار بوشهر در گسترش فضای معنوی در سطح شهر یادآور شد: برنامه‌ریزی خوبی برای بهبود فضای معنوی در سطح شهر صورت گرفته و مقرر شده شهرداری تعداد زیادی بیلبورد تبلیغاتی و فضای کافی برای تبلیغ دینی و مذهبی در اختیار این سازمان قرار دهد که این موضوع بسیار ارزشمند است.

وی گفت: دشمنان امروز به انحای مختلف سعی دارد نسبت به کمرنگ کردن فضای معنویت و اخلاق اسلامی در بین جوانان اقدام کنند که باید با امکانات موجود در برابر آنها ایستادگی کنیم.

موسوی‌نیا اضافه کرد: اهتمام جدی همه مسئولان و مردم در عرصه توسعه فرهنگ اسلامی امری ضروری است که لازم است همه ما به این موضوع توجه کنیم و در این راستا تلاش کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: همواره شاهد تلاش شهرداری بوشهر در راستای اعتلای فرهنگ اسلامی در سطح شهر هستیم و اقدامات صورت گرفته در زمینه فراهم‌سازی فضای تبلیغات دینی در نقاط مختلف شهر، بخشی از این فعالیت‌ها است.