ایمان و توکل به خدا رمز آزادی خرمشهر بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر با عنوان شهری در آسمان عصر چهارشنبه در مسجد امام رضا(ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد.



در این مراسم سردار بهرام زاده گفت: شهدا با اعتقاد و بصیرت برای رضای خدا، حفظ دین و عظمت کشور به جبهه ها رفتند و با نثار خون خود توانستند عزت ایران اسلامی را موجب شوند.



پیرخرمشهر و هم رزم شهید جهان آرا با ذکر خاطراتی از 45 روز مقاومت مردم خرمشهر اظهارداشت: متاسفانه با توجه به مسائل اوایل انقلاب صدام با کمک کشورهای غربی به ایران حمله کرد و با خیانت هایی که از سوی برخی عناصر صورت گرفت در حمله خرمشهر هیچ نیرو و تجهیزاتی برای دفاع ارسال نشد.



بهرام زاده که یکی از فرماندهان جنگ 45 روزه خرمشهر است افزود: صدام با توجه به نیروی قدرتمند نظامی اعلام کرده بود که در چند روز به تهران می رسد ولی جوانان و مردم غیور خرمشهر با اعتقاد و بصیرت برای رضای خدا، حفظ دین، ناموس و کشور در مدت 45 روز در برابر دشمن با کم ترین تجهیزات مقاومت کرده و صدام را زمین گیر کردند.



هم رزم شهید جهان آرا با ذکر خاطراتی از این فرمانده سلحشور گفت: جنگ خرمشهر قابل وصف و بیان نیست و رشادت های جوانان و جهان آرا ها و موسوی ها باعث شد که خرمشهر آزاد شود.



وی یادآورشد: جوانان ما تنها با چند سلاح کلاشینکف و ژ-3 در برابر ارتش تا به دندان مسلح دشمن قرار گرفته بودند ولی با توکل به خداوند، ایمان و صداقت موفق به پایداری در برابر رژیم صدام شدند.



این فرمانده نظامی جبه های جنگ تاکید کرد: اگر مقام معظم رهبری در آن روزها به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از خرمشهر بازدید نمی کردند و سلاح مورد نیاز رزمندگان را تامین نمی کردند خرمشهر در همان روزهای اول به اشغال دشمن در می آمد.



سردار بهرام زاده گفت: شهدای ما برای کسب مقام، ثروت و منافع شخصی، گروه یا جناح خاصی به شهادت نرسیدند بلکه برای حفظ دین، ناموس و کشور جنگیدند.



وی در پایان تصریح کرد: برای این که شرمنده شهدا نباشیم باید با تبعیت از ولایت فقیه در راه شهدا حرکت کنیم.



در ادامه این مراسم حجت الاسلام حیدری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین گفت: شهدا به ما درس ایثار، فداکاری، صلابت، بزرگی و شجاعت دادند.



حجت الاسلام حیدری با اشاره به شرایط کشورمان اظهارداشت: امروز جوانان ایرانی متدین باید با تمام قوا در تحول آفرینی کشورمان نقش ایفا کنند و با استفاده از امکانات موجود کشور، شایستگی خود را به جهانیان نشان دهند.



وی به نقش و تاثیر انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی کشورهای مسلمان اشاره کرد و گفت: کشورهای مسلمان از قدرت، ایستادگی، مقاومت و ایمان جوانان ما که به رهبری امام خمینی (ره) خالق شگفتی های بسیاری شدند الگو گرفته اند.



در ادامه این مراسم محمود رفیعی از رزمندگان دفاع مقدس استان قزوین خاطراتی از رشادت های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی بیان کرد.



پخش کلیپ، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر مربوط به آزاد سازی خرمشهر، ارائه کتاب های مربوط به دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه های این مراسم بود که با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.