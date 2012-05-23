به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زارع بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آزمون‌های مهارتی باید در سطح جامعه نهادینه شود، اظهار داشت: فنی و حرفه‌ای اصفهان با حرکت در راستای نظام جامع ملی مهارت و فناوری در راستای تحقق این موضوع حرکت می‌کند.

وی اضافه کرد: دست‌یابی به اهداف دولت الکترونیک از مهم‌ترین اهداف مجموعه فنی و حرفه‌ای محسوب می‌شود و فنی و حرفه‌ای با ثبت‌نام الکترونیکی آزمون‌های ادواری برای تحقق این موضوع گام‌های اساسی بر می‌دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه ثبت‌نام متقاضیان شرکت در این آزمون‌ها به صورت هم‌زمان با سراسر کشور از 30 فروردین ماه جاری آغاز شده است، تصریح کرد: 14 هزار و 832 نفر اصفهانی در نخستین دوره آزمون‌های همسان کشوری سال جاری به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه زمان برگزاری نخستین دوره از این آزمون‌ها در سال جاری ادامه داد: پنجم خرداد ماه جاری نخستین آزمون ادواری همسان کشوری توسط فنی و حرفه‌ای اصفهان در سراسر استان برگزار می‌شود.

زارع با اشاره به اینکه متقاضیان حضور در نخستین دوره آزمون‌های ادواری سال جاری در 32 حوزه اصفهان، مبارکه، شهرضا، نایین، کاشان، نجف‌آباد، شاهین شهر و سایر حوزه‌ها به رقابت با یکدیگر می‌پردازند، تاکید کرد: همچنین نخستین دوره از آزمون‌های ادواری همسان کشوری در سال جاری در پنج حوزه از شهرستان اصفهان و طی پنج نوبت برگزار می‌شود.