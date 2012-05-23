فتح خرمشهر جز با پایداری و رهبری امام خمینی(ره) ممکن نبود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر بعد از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه خوارزمی در کرج برگزار شد.

در این مراسم معاون بازرسی حوزه مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک میلاد امام محمدباقر(ع)، سی امین سالگرد آزادسازی خرمشهر، کلیاتی از عملیات بیت المقدس را یادآور شد و گفت: در 31 شهریور سال 59 دشمن بعثی با حمایت آمریکا از زمین، هوا و دریا حمله ور شد و 22 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را با هدف اشغال خوزستان، اشغال کرد.



محمد میرجانی ادامه داد: عملیات های طریق القدس، ثامن الائمه، فتح المبین درست یک ماه بعد از عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس آغاز شد و با آزادسازی خرمشهر شیرازه دشمن بهم خورد و تلخی سقوط خرمشهر را به شیرینی شکست حصر آبادان و آزاد سازی خرمشهر تبدیل کرد.



وی تاکید کرد: این نتیجه جز با پایداری، استقامت و توکل به خدای رزمندگان و رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) میسر نبود.



همچنین حجت الاسلام حاج صادق رزاقی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی ضمن خیرمقدم به حضار، تبریک ولادت باسعادت امام محمدباقر (ع)، حدیثی از حضرت امام محمدباقر خواند.



وی گفت: سه خصلت است که امکان ندارد صاحب این خصلت ها از دنیا برود مگر اینکه کیفرش را خواهد دید.



رزاقی گفت: یکی از این خصلت ها بیع به معنی ظلم است طلب کردن چیزی که از آن شما نیست. هر ظلمی که می کنید باید منتظر تاوانش باشید.



وی افزود: دومین خصلت قطع رحم است. به این معنی که ارتباط با فامیل را از دست بدهیم و سومین خصلت سوگند دروغ و سر هم کلاه گذاشتن و خدا را وجه مصالحه قرار دادن است.



رزاقی تاکید کرد: باید همواره حواسمان به رفتار و گفتارمان باشد و به احادیث ائمه عمل کنیم.



در پایان این برنامه فرمانده پایگاه شهید بهشتی گزارش از عملکرد بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی ارائه کرد.