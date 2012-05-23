به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رقائی در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان که با حضور صد درصدی نمایندگان سهام برگزار شد، اظهار داشت: از آن جا که شخص استاندار اصفهان بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این پروژه تأکید داشته و همچنین نظر مدیریت شهری و شهردار اصفهان نیز در این راستا است، پروژه مذکور در میان پروژه‌های مهر ماندگار استان مصوب شد و از این طریق اعتبار اختصاص یافته آن در کنار افزایش سرمایه سهامداران، در مسیر عملیات اجرایی پروژه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه‌های تخصصی برگزار شده در اصفهان در سطح ملی و منطقه‌ای است، افزود: نظر سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سپردن برخی نمایشگاه‌های مهم کشور به اصفهان است اما تنها مانع تحقق این امر نامناسب بودن محل برگزاری نمایشگاه اصفهان و نیمه تمام بودن پروژه روشن دشت بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان به حضور مسئولان کشوری و مهمانان خارجی در نمایشگاه‌های اصفهان اشاره داشت و بیان داشت: توافقات اولیه برای حل این مشکل صورت گرفته و تمامی مراجع تصمیم گیرنده نیز نظر موافق خود را اعلام کرده‌اند چرا که بی‌شک با بهره‌برداری از این پروژه، روند صعودی نمایشگاه‌های استان شتاب افزون‌تری خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه فاز نخست پروژه تا کمتر از دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: در تلاشیم تا پایان شش ماهه نخست سال جاری پروانه‌های لازم را از شهرداری دریافت کرده و بلافاصله پس از آن کلنگ‌زنی پروژه را انجام دهیم.

شهرداری اصفهان آبروی نمایشگاه را آبروی خود می‌داند



در این جلسه همچنین معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان به عنوان نماینده سهام شهرداری گفت: شهرداری اصفهان یکی از مشتاق‌ترین سهام دارانی بود که بر راه‌اندازی محل جدید نمایشگاه اصرار داشت.

مرتضی حسام نژاد ادامه داد: تمام نقطه نظرات موجود طی این مدت بر ایجاد نمایشگاهی در شأن اصفهان بوده و شهرداری نیز آبروی نمایشگاه را آبروی شهر اصفهان می‌داند.

نمایشگاه اصفهان مهر ماندگار شد



همچنین در ادامه این نشست، رسول محققیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان نیز بیان داشت: از طریق مصوبات سفر نخست و دوم رئیس جمهور به استان اصفهان و ارائه آن به سازمان توسعه تجارت در سال 87 کمک دولتی برای اجرای این پروژه دریافت شد و امسال نیز بودجه‌ای در قالب پروژه مهر ماندگار اختصاص یافت.

وی با اشاره به عنایت مدیریت کلان و مدیریت شهری اصفهان بر اجرای این پروژه ملی، اظهار داشت: تا سال 92 فاز نخست پروژه به بهره‌برداری برسد.

به گزارش مهر، در این جلسه نقل و انتقال سهام با فروش سهام 11.9 درصدی شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان سازمان جهاد کشاورزی به شرکت خصوصی آرمان نقش جهان با موافقت تمام نمایندگان سهام انجام شد.

همچنین نمایندگان سهام با کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره از هفت به پنج نفر موافقت کرده و هیئت مدیره جدید با رأی اکثریت انتخاب شد، شرکت تعاونی کارکنان استانداری، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، شهرداری اصفهان، شرکت آرمان نقش جهان، شرکت تعاونی مصرف سازمان بازرگانی به عنوان اعضای اصلی و شرکت سامان گستر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.