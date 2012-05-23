تیم فوتسال شهید زین الدین قهرمان مسابقات جام خلیج فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دانشجویی شهید زین الدین در مسابقات جام خلیج فارس عنوان قهرمانی را کسب کرد.

پیکارهای فوتسال دانشجویی جام خلیج فارس گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر عصر روز چهارشنبه با قهرمانی تیم فوتسال شهید زین الدین در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان پایان یافت.

در دیدار نهایی این رقابتها، تیم دانشجویی شهید زین الدین با برتری سه بر صفر در مقابل تیم ثامن الائمه توانست مقام قهرمانی نخستین دوره مسابقات فوتسال دانشجویی جام خلیج فارس را از آن خود کند.

برای تیم شهید زین الدین در این دیدار، محمدعلی صادقی دو گل و فرشاد فرخ آشتیانی، گلزنی کردند.

دیدار عنوان سومی را قبل از این بازی، تیمهای شهید ناصر ترحمی و آزادی بازی کردند که در نهایت این تیم فوتسال شهید ترحمی بود که با حساب پنج بر صفر در برابر تیم آزادی مقام سومی این رقابتها را از آن خود کرد.

در این رقابتها، اویس مددی از تیم آزادی عنوان آقای گلی را کسب کرد.

کلاته رودبار دامغان مدال برنز رقابتهای طناب کشی کشور را از آن خود کرد

بسیج عشایری حبیب ابن مظاهر شهر کلاته رودبار دامغان توانست مقام سوم مسابقات طناب کشی کشور را از آن خود کند.

این مسابقات کشوری عشایر در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد و بسیجیان کلاته رودباری، رتبه سوم این بازیها را کسب کرد.

وحید خلی، امید مقعانی، رحمت الله شکاری، سیدخلیل میری، امید و میثم بینائیان، شش عضو تیم بسیج عشایری کلاته رودبار دامغان در این مسابقات کشوری حضور داشتند.

این تیم به نمایندگی از استان سمنان در این مسابقات حضور یافته بود که در مسابقات طناب کشی استانی توانسته بود مقام نخست را از آن خود کند.

همچنین در دیگر مسابقات بسیج ورزش استان، تیم پایگاه خواهران حضرت مریم (س) در مسابقات والیبال گرامیداشت سوم خرداد که در باشگاه ورزشی بیارجمند برگزار شد توانست از سد تیم فرهنگیان دبیرستان فجر نور عبور کند.

رقابتهای تیراندازی جشنواره فرهنگی ورزشی حورا پایان یافت

در رقابتهای تیراندازی اولین جشنواره فرهنگی ورزشی حورا، تیم تیراندازی بانوان شرکت برق منطقه ای سمنان به مقام قهرمانی رسید.

این رقابتها با حضور 20 نفر از بانوان تیرانداز دستگاههای اجرایی و در رشته تفنگ بادی برگزار شد.

در بخش انفرادی این پیکارها، محبوبه شیخ الاسلامی، الهام طالبی و فاطمه صفایی از تیم تیراندازی شرکت برق منطقه ای سمنان به ترتیب عنوانهای اول تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

در بخش تیمی نیز شرکت برق منطقه ای سمنان در رقابت با بانوان کارمند دستگاههای اجرایی موفق به کسب مقام اول شد.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و با مشارکت هیات ورزش های همگانی شهرستان سمنان با شرکت 20 نفر از بانوان تیرانداز و در رشته تفنگ بادی برگزار شد

جشنواره حورا در پنج رشته والیبال، طناب کشی، آمادگی جسمانی، شنا و تیراندازی برگزار شد.



