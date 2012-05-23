به گزارش خبرگزاری مهر، فضلالله کفیل با اشاره به روز سوم خرداد آزادی خرمشهر روز پیروی اظهار داشت: کمیته برنامهریزی فرمانداری اصفهان طبق برنامهریزی هر ساله امسال نیز برنامه اعزام زائران سالگرد رحلت امام خمینی(ره) را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه در روز 14 خرداد 15 هزار نفر از شهر اصفهان به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام میشوند، افزود: مدیریت اعزام با مجموعه نواحی مقاومت بسیج است که این مأموریت را بر عهده دارند.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت، سازمان حمل و نقل و پایانهها، مجموعه دستگاههای خدماتی که نسبت به این موضوع مسئولیت دارند در امر آمادهسازی شرایط دخیل و از اکنون در حال مهیا کردن شرایط هستند.
وی با اشاره به برگزاری ستاد مراسم و شورای هماهنگی اشاره کرد و ادامه داد: 360 دستگاه اتوبوس را برای 15 هزار نفر پیشبینی کردهایم.
کفیل با تاکید بر اینکه این تعداد جمعیت مربوط به شهر اصفهان و 13 شهرستان میشود، بیان داشت: در شهرستان و روستا افراد علاقهمند به کانونهای مساجد و پایگاههای بسیج مراجعه و ثبتنام میکنند.
وی زمان اعزام مشتاقان مرقد مطهر امام خمینی(ره) را شب 14 خرداد دانست و افزود: از مهمترین برنامههای سالگرد امسال همانند سالهای گذشته حضور رهبر معظم انقلاب و تجدید میثاق با رهبری و آرمانهای امام خمینی(ره) است.
فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه این برنامهها مردمی برگزار و از محل اعتبارات دولتی هزینه نمیشود، گفت: ما بیشتر نقش سازماندهی کار را بر عهده داریم چرا که نوع حرکت مردمی است.
وی برنامهریزی و نحوه اعزام را نواحی بسیج امام صادق(ع)، امام رضا(ع) و امام علی(ع) عنوان و اضافه کرد: زمان اعزام شب 14 خرداد به سمت مرقد مطهر است که از صبح تا ظهر 14 خرداد برنامه ویژه رحلت ادامه و پس از پایان برنامه عصر همان روز بازگشت به اصفهان انجام میشود.
اساس تشکیل شوراهای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین طرفین دعواست
آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد عضو مجلس خبرگان رهبری در دیدارهای جداگانه با رییس شورای حل اختلاف کشور و شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه افزود: به دلیل حجم زیاد پروندهها در دستگاه قضایی حیطه فعالیت شوراها نیز گسترش یافت.
آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به تعدیل تعداد شوراهای حل اختلاف خاطر نشان کرد: در سالهای اولیه تأسیس شوراهای حل اختلاف به صورت افراطی عمل شد و تعداد زیادی شورا تشکیل و برای تأمین نیروهای لازم گزینش نشده عمل شد.
وی گفت: حال که شوراهای حل اختلاف بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برداشته است به جاست تا در خصوص واگذاری ساختمان مناسب و تجهیزات لازم به آنها اقدامات موثر صورت پذیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: قوه قضاییه میتواند شوراهای حل اختلاف را مکانی برای اشتغال بازنشستههای خود قرار دهد تا هم پس از بازنشستگی شأن آنها محفوظ بماند و هم با پرداخت حقوق مناسب در سالهای پر خرج زندگی نیروهای خود را یاری نماید.
آیت الله طباطبایی نژاد همچنین در دیدار با شورای عالی نظارت قوه قضاییه، جامعیت بازرسیها را محور سخنان خود قرار داد و گفت: تلاش شود در بازرسیهای به عمل آمده کلیه جوانب کار مد نظر قرار گیرد تا از اتلاف وقت و هزینههای اضافه جلوگیری شود.
وی یادآور شد: سعی کنید در گزارشهای خود علاوه بر ارائه معایب و محاسن کارهای صورت گرفته، کمبودها را دلسوزانه گزارش کنید و در جهت رفع شدن مشکلات گامهای موثری بردارید.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: قوه قضاییه باید قوی و مقتدر مدیریت کند و با آینده نگری تصمیمات لازم را بگیرد.
وی به مشکلات زندان اصفهان اشاره کرد و گفت: اگر دولت درآمد قوه قضاییه را به خودش میداد، به طور قطع بسیاری از مشکلات این مجموعه مرتفع میشد.
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