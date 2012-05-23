کارکنان آموزش و پرورش یزد شرایط را برای اجرای سند تحول بنیادین فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم رحیمی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد، از تلاش های نهادها و آحاد مختلف جامعه در گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام معلم تقدیرکرد و اظهار داشت: حضور و مشارکت گروه های مختلف مردمی در این برنامه ها نشانگر آن است که جامعه قدردان معلم است.

وی با اشاره به دیدار معلمان با مقام معظم رهبری یادآور شد: مقام معظم رهبری از تلاش های صورت گرفته برای تدوین سند تحول بنیادین ابراز رضایت کردند و مطالبه ایشان فراهم آوردن زمینه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که این مهم باید به سرعت در استان یزد محقق شود.

رحیمی نژاد به تشریح اقدامات استان یزد برای اصلاح ساختار و تامین نیروی انسانی و ساماندهی آن پرداخت و اظهار امیدواری کرد: مجموعه دست اندرکاران آموزش و پرورش شرایط مطلوبی را برای تحقق اهداف این سند فراهم آورند.

امام جمعه یزد نیز در این نشست با اشاره به جایگاه مشاوران در نظام آموزش و پرورش، نقش مشاوران در رفع مشکلات تحصیلی و خانوادگی دانش آموزان را بسیار تاثیرگذار دانست.

آیت الله محمدرضا ناصری افزود: مشاوران با بررسی مشکلات همه‌ جانبه یک دانش آموز، زمینه لازم را برای ارتقای علمی و آموزشی دانش آموزان فراهم کنند.

استاندار یزد نیز دراین نشست بر ضرورت بررسی موانع و مشکلات آموزشی و پرورشی شهرستانهای استان یزد تاکید کرد و افزود: یک تیم تخصصی با دسته بندی چالش های موجود، راهکاری موثر برای رفع آن را ارائه کند.

فلاح زاده بر ضرورت لزوم همراهی خانواده ها و مشارکت بیشتر آنان در روند تحصیلی دانش آموزان تاکید کرد و خواستار اطلاع رسانی موثر مدارس به خانواده ها شد.