اعتبارات ورزشی اردبیل ناچیز است/احتمال افزایش 40 درصدی اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج عصر چهارشنبه در جلسه مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان تصریح کرد: تلاش می شود که بودجه عمرانی ورزش استان در سال 91 به 140 میلیارد ریال برسد که اگر این رقم تصویب شود زیرساختهای ورزش استان را تحکیم می بخشیم.

وی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش سرانه ورزش افزود: در دولت نهم و دهم 92 پروژه عمرانی- ورزشی در مناطق روستایی و محروم استان اردبیل تصویب شده که از این تعداد 46 پروژه به بهره برداری رسیده و تلاش می شود 16 پروژه از 46 پروژه باقیمانده نیز در امسال افتتاح شود.

16 پروژه نیمه تمام مصوب دولت در اردبیل

مدیر کل ورزش و جوانان استان با اشاره به مصوبه سفر هیئت دولت به استان برای احداث یک مجموعه ورزشی سه تا شش هزار نفری در شهرستانها اضافه کرد: احداث این ورزشگاه ها در دستور کار قرار گرفته تا برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی در شهرستانها فراهم شده و بار سنگین برگزاری مسابقات از دوش شهر اردبیل برداشته شود.

وی با اشاره به برنامه های این اداره در دو بخش ورزش و جوانان گفت: در سال 91 برنامه های این اداره از دو بخش ورزش و جوانان تشکیل شده که بخش ورزش نیز بر چهار محور آموزش و پژوهش، ورزش همگانی و تفریحات سالم، ورزش قهرمانی و فضاها و اماکن ورزشی تنظیم شده است.

فعال سازی کمته استعدادیابی در تمام رشته ها

پازاج با اشاره به اهمیت بخش آموزش و پژوهش عنوان کرد: در بخش آموزش و پژوهش نسبت به راه اندازی هسته تحقیقات با استفاده از دانش آموختگان رشته تربیت بدنی، تکمیل و تجهیز کتابخانه های تخصصی تربیت بدنی، برگزاری کلاسهای بازآموزی و ارتقاء سطح مربیگری، تشکیل و فعال سازی کمیته های استعدادیابی و تشکیل اتاق فکر اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های اداره ورزش و جوانان برای ترغیب مردم به ورزش همگانی یادآور شد: در این بخش تشویق مردم برای استفاده از تفریحات سالم از جمله پیاده روی، کوهپیمایی و برگزاری ورزش صبحگاهی در پارکها، نهادینه کردن ورزش در خانواده ها در دستور کار قرار دارد تا به طرق مختلف مردم برای ورزش در سطح عمومی تشویق و جذب شود.

