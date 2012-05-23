رژیم صهیونیستی به دنبال بی ثباتی در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، میشل عون درباره رابطه خود با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: رابطه من با دبیر کل حزب الله، بر اساس احترام متقابل است.

وی افزود: جریان ملی آزاد در دولت باقی می ماند و از آن خارج نمی شود، زیرا اوضاع بدتر خواهد شد.

عون بیان کرد: رژیم صهیونیستی در سال 2000 مجبور به خروج از لبنان شد، اما از هیچ تلاشی برای بی ثباتی و از بین بردن وحدت ملی آن خودداری نکرده است.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان گفت : جنگ 2006 به صورت تصادفی رخ نداد، بلکه برنامه ریزی شده بود.رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه مطامعی دارد.

وی بیان کرد: گروهی از لبنانی ها از مقاومت دست برداشته اند و خطر صهیونیستها را علیه لبنان فراموش کرده اند.