نخستین پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای توریسم دفاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یوسفی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد ساری، مجتبی اسفندیاری مدیر گروه جغرافیا و استاد داور و جمعی از دانشجویان حضور داشتند دانشجو مقدسه الندانی به ارائه پایان نامه خود با موضوع عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم شهرستان ساری با تاکید بر زیرساختهای گردشگری در شهر ساری پرداخت.

وی در جلسه دفاعیه گفت: در این پژوهش سعی شد عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم درشهرستان ساری مورد شناسایی قرارگیرد و راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه شود.

میزان شناخت و آگاهی شهروندان از فضاهای اکوتوریستی ساری و وضعیت زیر سا خت ها از نگاه آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان سطح شهر ساری هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده با بکارگیری فرمول کوکران تعداد 384 نمونه مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داد وضعیت زیر ساخت های شهرستان ساری برای استفاده شهروندان و توسعه اکوتوریسم رضایت بخش نیست.

این دانشجوی ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی که از اولین پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای توریسم دفاع می کرد ابراز امیدواری کرد: با توجه به نتایج پژوهش، صدا وسیما ، رسانه های دیداری و شنیداری به ویژه رسانه های مجازی و اینترنت در زمینه معرفی جاذبه های گردشگری و توسعه اکوتوریسم در شهرستان ساری تلاش بیشتری کنند.

استاد راهنمای این پایان نامه عباس علی پور از اعضای هیئت علمی و استاد مشاور آن رضا یوسفی بوده است.