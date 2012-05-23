نصب برچسب قیمت بر روی کالا در سیستان و بلوچستان اجباری است

محمد رفیع سلطانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام صنوف موظف هستند قیمت های کالاهای خود را اعلام و اگر کالایی شامل نرخ گذاری نمی شود، بر اساس قانون درصد ضرایب سود کالا قیمت واقعی اجناس را مشخص و اتیکت مربوط را در محل قرار گرفتن کالا نصب نمایند در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی و جدی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: اتحادیه های صنفی می توانند نرخ کالاها و خدمات خود را از کمیسیون های نظارت بر سازمان های صنفی استان ها دریافت نمایند.

وی افزود: باید قیمت کالا در محل کالا نصب تا مشتری و مصرف کننده حق انتخاب و مقایسه را داشته باشند و این موضوع یکی از حقوق مصرف کنندگان است که جلوی تخلفات گرانفروشی را نیز خواهد گرفت.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: بیشترین میزان تخلفات، عدم درج قیمت و نصب اتیکت است که اتحادیه های صنفی در سراسر استان باید بر این موضوع دقت نظر بیشتری داشته باشند.

وی همچنین گفت: تعامل با تعزیرات حکومتی کارایی طرح تشدید بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی را بیشتر خواهد کرد.

وی افزود: طرح تشدید بازرسی ها همچنان در استان ادامه دارد و این امر باعث شده تا برخی اقلامی که احتمال توزیع نامناسب آن می رفت، به شکلی مناسب عرضه شود.

سلطانزاده اظهار داشت: با توجه به این روند، نرخ بسیاری از کالاها بویژه مواد غذایی باید کاهش یابد و اگر اجحافی نیز صورت گرفت و حقوق مصرف کنندگان ضایع شد، با متخلفان برخورد شود.

وی همچنین از فعال بودن تلفن 124 برای دریافت شکایات و پیشنهادات مردمی در شهرستان های استان خبر داد و گفت: علاوه بر ناظران افتخاری بیش از 140 بازرس نیز به طور دایم فرایند عرضه را نظارت می کنند.

وی افزود: امیدواریم تامین مناسب کالا و طرح تشدید، رفاه بیشتری را برای مردم به دنبال داشته باشد.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به کم فروشی و تقلب نیز بیان داشت: در طرح تشدید بازرسی این موضوع بویژه در حوزه مواد غذایی، مورد توجه خاص بوده است.

وی گفت: با وجود اینکه تخلفات صورت گرفته در حوزه کم فروشی و تقلب محدود است، اما اگر مردم با چنین مواردی مواجه شدند می توانند آن را از طریق شماره تلفن 124 اطلاع دهند.