نوسازی 80 هزار دستگاه تاکسی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هاشمی عصر چهارشنبه درمراسم افتتاح چهار طرح عمرانی شهرداری آمل گفت: در این مدت حدود 60 هزار دستگاه تاکسی جدید به ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور به متقاضیان واگذار شد.
وی افزود: هم اکنون حدود 320 هزار دستگاه تاکسی در سامانه حمل نقل شهری کشور وجود دارد و روزانه در قالب 30 میلیون سفر، 12میلیون مسافر را جابجا می کنند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی ادامه داد: از حدود هزار و 100شهر کشور که در سامانه حمل و نقل درون شهری مشارکت دارند حدود 100 شهر دارای سازمان و واحدهای تاکسیرانی و سایرشهرها تاکسی محور هستند.
هاشمی اظهار داشت: تاکسی ها 24 درصد مسافران درون شهری جابجایی می کنند و این درحالی است که در برخی از شهرها 100 درصد این مهم توسط تاکسی انجام می شود.
وی ادامه داد: آیین نامه استاندارد سازی تاکسی در مرحله نهایی شدن بوده که براساس آن شرایط خودروی های داخلی و وارداتی برای تاکسی تعیین شده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی از چاپ و توزیع 15 هزار جلد کتاب برای آموزش رانندگان توسط اتحادیه تاکسیرانی خبر داد و یادآور شد: با احتساب رانندگان کمکی تاکسی ها 400 هزار راننده در این بخش فعال هستند که آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی فعالان این بخش از سیاست های این اتحادیه است.
هاشمی یادآورشد: در شهر آمل دو هزار و500 دستگاه تاکسی شهری در ناوگان حمل و نقل درون شهری به مسافران این شهر خدمات ارائه می کنند.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی گفت: بیش از80 هزار دستگاه تاکسی در هفت سال گذشته از سامانه حمل نقل شهری کشور نوسازی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بابک هاشمی عصر چهارشنبه درمراسم افتتاح چهار طرح عمرانی شهرداری آمل گفت: در این مدت حدود 60 هزار دستگاه تاکسی جدید به ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور به متقاضیان واگذار شد.
نظر شما