نوسازی 80 هزار دستگاه تاکسی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هاشمی عصر چهارشنبه درمراسم افتتاح چهار طرح عمرانی شهرداری آمل گفت: در این مدت حدود 60 هزار دستگاه تاکسی جدید به ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور به متقاضیان واگذار شد.



وی افزود: هم اکنون حدود 320 هزار دستگاه تاکسی در سامانه حمل نقل شهری کشور وجود دارد و روزانه در قالب 30 میلیون سفر، 12میلیون مسافر را جابجا می کنند.



مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی ادامه داد: از حدود هزار و 100شهر کشور که در سامانه حمل و نقل درون شهری مشارکت دارند حدود 100 شهر دارای سازمان و واحدهای تاکسیرانی و سایرشهرها تاکسی محور هستند.



هاشمی اظهار داشت: تاکسی ها 24 درصد مسافران درون شهری جابجایی می کنند و این درحالی است که در برخی از شهرها 100 درصد این مهم توسط تاکسی انجام می شود.



وی ادامه داد: آیین نامه استاندارد سازی تاکسی در مرحله نهایی شدن بوده که براساس آن شرایط خودروی های داخلی و وارداتی برای تاکسی تعیین شده است.



مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی از چاپ و توزیع 15 هزار جلد کتاب برای آموزش رانندگان توسط اتحادیه تاکسیرانی خبر داد و یادآور شد: با احتساب رانندگان کمکی تاکسی ها 400 هزار راننده در این بخش فعال هستند که آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی فعالان این بخش از سیاست های این اتحادیه است.



هاشمی یادآورشد: در شهر آمل دو هزار و500 دستگاه تاکسی شهری در ناوگان حمل و نقل درون شهری به مسافران این شهر خدمات ارائه می کنند.