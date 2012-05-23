قرضاوی و دفاع از یک جنایتکار فراری

شیخ یوسف القرضاوی روحانی وابسته به رژیم قطر در ادامه مواضع منفی و سئوال برانگیز خود و حرکت در راستای سیاستهای تفرقه افکنانه استکبار و صهیونیسم جهانی میان مسلمانان، از یک متهم به قتل بیگناهان در عراق حمایت کرد.

قرضاوی روز سه شنبه دوم خرداد در موضعی مداخله جویانه و در حمایت از الهاشمی، از جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق خواست برای به تاخیر انداختن صدور حکم درباره وی دخالت کند.

این موضع قرضاوی با خشم عراقی ها روبرو شده است تا جایی که مجلس اعلای اسلامی عراق، حمایت یوسف القرضاوی رئیس گروه موسوم به اتحادیه جهانی علمای مسلمان از طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق را که متهم به حمایت از تروریسم است، محکوم کرد.



شبر گفت : قرضاوی با حمایت از طارق الهاشمی، پا را از حدود خود فراتر گذاشته است و در امور داخلی عراق دخالت کرده است.



وی تصریح کرد : دخالت قرضاوی، غیر قابل قبول است و امیدواریم دخالت وی به درخواست برخی گروههای سیاسی عراق که برای بین المللی کرن مسئله العراقیه تلاش می کنند، صورت نگرفته باشد .



طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق پس از اعتراف برخی محافظانش به دست داشتن در اقدامات تروریستی به شمال عراق گریخت و تحت حمایت آشکار مسعود بارزانی و دیگر رهبران کردستان عراق قرار گرفت و آنها از تحویل معاون فراری به دستگاه قضایی نه تنها خودداری نکردند، بلکه همه امکانات سیاسی و رسانه ای را در اختیارش قرار دادند تا به جوسازی و اتهام زنی علیه دولت و دستگاه قضایی عراق دست بزند.

الهاشمی پس از آن با حمایتهای ویژه رهبران کردستان عراق به برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان و قطر رفت و هم اکنون در ترکیه میهمان مقامات بلندپایه این کشور است که بار دیگر اظهارات تنش آمیز و اتهامات خود را علیه دولت منتخب عراق تکرار کرد و دخالت خارجی در امور داخلی عراق را خواستار شد.

طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق پس از اعتراف برخی محافظانش به دست داشتن در اقدامات تروریستی به شمال عراق گریخت و تحت حمایت آشکار مسعود بارزانی و دیگر رهبران کردستان عراق قرار گرفت و آنها از تحویل معاون فراری به دستگاه قضایی نه تنها خودداری نکردند، بلکه همه امکانات سیاسی و رسانه ای را در اختیارش قرار دادند تا به جوسازی و اتهام زنی علیه دولت و دستگاه قضایی عراق دست بزند.

روزنامه ایندیپندنت انگلیس اخیرا فاش کرده بود که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، به طارق الهاشمی معاون تحت پیگرد طارق الهاشمی پیشنهاد داده بود، رهبری گروههای مسلح را برای انجام عملیات تروریستی بزرگ در عراق برعهده بگیرد، این روزنامه همچنین از مذاکرات پنهانی میان نمایندگان امیر قطر و الهاشمی در ترکیه در این راستا خبر داده بود.



چرایی حمایت قرضاوی از الهاشمی



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل در این زمینه به مهر می گوید : دخالت آشکار القرضاوی و موضعگیری وی به سود طارق الهاشمی این سوال را مطرح می کند که چرا رئیس اتحادیه علمای مسلمان تا کنون هیچگونه موضعی در زمینه کشتار مردم بحرین اتخاذ نکرده، اما در مسائل داخلی عراق دخالت می کند.



برخی رسانه های عراقی مدعی شدند که شیخ یوسف القرضاوی مبلغ 300 هزار دلار پول از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای موضعگیری به نفع الهاشمی دریافت کرده است.



به گفته هانی زاده، علت پشتیبانی آشکار رجب طیب اردوغان از طارق الهاشمی این است که اجداد وی در دوران استعمار عثمانی ها بر عراق در گردان "الهاشمیه" در سرکوب شیعیان و تخریب حسینیه های نجف اشرف و کربلای معلی نقش فعالی داشته اند.



به همین دلیل اجداد الهاشمی به علت مزدوری برای عثمانی های جنایتکار نام خود را از گردان الهاشمیه گرفته اند.



طارق الهاشمی که به دلیل مشارکت در عملیات تروریستی علیه شیعیان عراق تحت تعقیب دادگاه عالی جنایی این کشورقرار گرفته بود، ابتدا به اربیل کردستان عراق و سپس به ترکیه فرار کرد.



دادگاه عالی جنایی عراق از پلیس بین الملل " اینترپل" خواست تا معاون فراری رئیس جمهوری عراق را دستگیر کند و تحویل عراق دهد، اما ترکیه برخلاف قوانین بین المللی از تسلیم طارق الهاشمی به عراق خودداری می کند.



ترکیه از شیخ یوسف القرضاوی که یک مصری دارای تابعیت قطری است، خواسته تا فتوایی در تحریم محاکمه طارق الهاشمی صادر کند.



این کارشناس می گوید : متاسفانه القرضاوی با دخالت در مسائل داخلی و قضایی عراق تلاش می کند تا موضوع محاکمه طارق الهاشمی را اختلاف میان شیعه و سنی قلمداد کند.



این در حالی است که شیخ یوسف القرضاوی که بارها از تروریستهای جنایتکار سوریه حمایت کرده در برابر کشتار و سرکوب اکثریت مردم بحرین به جرم تبعیت آنها از اهل بیت رسول خدا(ص) سکوت اختیار کرده است.



هانی زاده تصریح می کند : نقش مشکوک شیخ یوسف القرضاوی در مسائل سیاسی منطقه و دخالت غیر منصفانه وی در مسائل داخلی کشورهای اسلامی جایگاه انجمن علمای مسلمان را زیر سوال برده که منجر به استعفای شماری از اعضای آن شده است.