جاری شدن سیل در مشگین شهر/خسارت جدی به باغداران

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه بارش زا که از عصر سه شنبه همزمان با بسیاری از نقاط استان اردبیل و کشور به این شهرستان وار شده بود، موجب بارشهای شدیدی باران و تگرگ شد، که این روند امروز نیز تداوم داشت.

بارش باران بهاری و تگرگ علاوه بر جاری شدن سیل، همچون هفته های اخیر به باغات میوه این شهرستان خسارت جدی وارد کرده است.

در عین حال بارشها میزان آلاینده های هوای مشگین شهر را که از دیروز به واسطه نفوذ گرد و غبار و ریزگردهای عراقی به شدت افزایش داده بود، کاهش داد و موجب خوشحالی کشاورزان و شهروندان شد.

شدت بارندگی طی دیروز و امروز به حدی بوده که ماموران شهرداری و هلال احمر از اولین دقایق آغاز بارش مشغول امداد رسانی به مناطق آبگرفته شدند.

چنانچه به گزارش هواشناسی شهرستان مشگین شهر میزان بارشهای روز سه شنبه در این شهرستان در طول 20 دقیقه 20 میلیمتر بوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال بارش شدید باران در شهرستان مشگین شهر نیروهای امدادی این جمعیت در حال آماده باش قرار گرفتند تا به آسیب دیدگان احتمالی کمک رسانی کنند.

ایرج آقایی با اشاره به باز گشایی مسیر عشایر و رانندگان تا ساعت یک بامداد دیشب در بسیاری از مناطق شهرستان یادآور شد: افراد گرفتار در سیلاب اسکان داده شده است.

وی از شهروندان مشگین شهر و روستاهای تابعه خواست در صورت بروز مشکل و نیاز به امداد رسانی با ستادهای این جمعیت تماس بگیرند.

