  1. سیاست
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۲۵

جلالی اعلام کرد؛

سه شرط رهروان ولایت برای پیوستن به روند وحدت اصولگرایان

سه شرط رهروان ولایت برای پیوستن به روند وحدت اصولگرایان

دبیر هیات موسس فراکسیون رهروان ولایت با اشاره به سه شرط این فراکسیون برای پیوستن به نشست فراگیر اصولگرایان، گفت: اگر دوستان بپذیرند که در جلسه روز شنبه به جز اصلاح‌طلبان همه اصولگرایان شرکت نمایند و در اداره جلسه شفافیت وجود داشته و موضوعی جز انتخاب هیات رییسه نیز مطرح نشود، در آن صورت نشست فراگیر اصولگرایان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی با اشاره به جلسه روز شنبه فراکسیون رهروان ولایت، اظهارداشت: دومین جلسه مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت در روز شنبه (6 خردادماه) ساعت 2 بعدازظهر در محل تالار مجلس قدیم در میدان پاستور برگزار خواهد شد و در آن جلسه، اعضا درخصوص هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: فراکسیون رهروان ولایت با لیست واحد در رقابت شرکت خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نشست فراگیر فراکسیون اصولگرایان برگزار خواهد شد یا خیر،‌ گفت: ما خواهان وحدت اصولگرایان هستیم و در قالب سه فراکسیون اصولگرای رهروان ولایت، پایداری و رهپویان می‌توانیم سازوکاری برای وحدت تصمیمات کلی مجموعه اصولگرایی بیندیشیم.

جلالی افزود: در روزهای گذشته بنده به نمایندگی از هیات موسس فراکسیون رهروان ولایت و آقایان زاکانی و زارعی از طرف مجموعه رهپویان و پایداری، مذاکراتی را جهت نشست فراگیر اصولگرایان داشته‌ایم و فردا پنجشنبه نیز جلسه نهایی را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما قائلیم فعلا فوری‌ترین دستور کار نمایندگان مجلس نهم انتخاب هیات رییسه است و جهت اینکه رییس و هیات رییسه با رای بالا انتخاب شوند بهترین مسیر دعوت همه منتخبان در یک اجتماع و انتخاب اعضای هیات رییسه و نهایتا نامزدی همان افراد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: متاسفانه دوستان پیشنهاد منطقی ما را نپذیرفتند لذا ما راهکار دومی ارائه کرده‌ایم و آن اینکه در مجموع 9 منتخب غیراصولگرا در مجلس حضور دارد که ما می‌توانیم نشست فراگیر اصولگرایان را منهای این 9 نفر تشکیل دهیم و هیات رییسه را انتخاب کنیم و هرچه خروجی این نشست بود به آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ملتزم باشیم.

جلالی ادامه داد: نقطه اختلاف ما و دوستان در این است که آنان قصد حذف تعداد بیشتری را جهت حضور در نشست اصولگرایان فراگیر دارند و این منطقی نیست و به ذهن متبادر می‌کند که در این قضیه دلسوزی از موضع اصولگرایانه وجود ندارد و بیشتر نگاه سیاسی و انتخاباتی غلبه دارد.

دبیر هیات موسس فراکسیون رهروان ولایت گفت: چنانچه دوستان بپذیرند که به جز اصلاح‌طلبان همه اصولگرایان شرکت نمایند و در اداره جلسه نیز شفافیت وجود داشته باشد و دعوت‌کنندگان به این اجلاس نیز، سه فراکسیون رهروان، رهپویان و پایداری باشند و در جلسه نیز موضوعی جز انتخاب هیات رییسه وجود نداشته باشد، در آن صورت نشست فراگیر اصولگرایان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1610527

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