سه شرط رهروان ولایت برای پیوستن به روند وحدت اصولگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی با اشاره به جلسه روز شنبه فراکسیون رهروان ولایت، اظهارداشت: دومین جلسه مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت در روز شنبه (6 خردادماه) ساعت 2 بعدازظهر در محل تالار مجلس قدیم در میدان پاستور برگزار خواهد شد و در آن جلسه، اعضا درخصوص هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: فراکسیون رهروان ولایت با لیست واحد در رقابت شرکت خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نشست فراگیر فراکسیون اصولگرایان برگزار خواهد شد یا خیر،‌ گفت: ما خواهان وحدت اصولگرایان هستیم و در قالب سه فراکسیون اصولگرای رهروان ولایت، پایداری و رهپویان می‌توانیم سازوکاری برای وحدت تصمیمات کلی مجموعه اصولگرایی بیندیشیم.

جلالی افزود: در روزهای گذشته بنده به نمایندگی از هیات موسس فراکسیون رهروان ولایت و آقایان زاکانی و زارعی از طرف مجموعه رهپویان و پایداری، مذاکراتی را جهت نشست فراگیر اصولگرایان داشته‌ایم و فردا پنجشنبه نیز جلسه نهایی را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما قائلیم فعلا فوری‌ترین دستور کار نمایندگان مجلس نهم انتخاب هیات رییسه است و جهت اینکه رییس و هیات رییسه با رای بالا انتخاب شوند بهترین مسیر دعوت همه منتخبان در یک اجتماع و انتخاب اعضای هیات رییسه و نهایتا نامزدی همان افراد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: متاسفانه دوستان پیشنهاد منطقی ما را نپذیرفتند لذا ما راهکار دومی ارائه کرده‌ایم و آن اینکه در مجموع 9 منتخب غیراصولگرا در مجلس حضور دارد که ما می‌توانیم نشست فراگیر اصولگرایان را منهای این 9 نفر تشکیل دهیم و هیات رییسه را انتخاب کنیم و هرچه خروجی این نشست بود به آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ملتزم باشیم.

جلالی ادامه داد: نقطه اختلاف ما و دوستان در این است که آنان قصد حذف تعداد بیشتری را جهت حضور در نشست اصولگرایان فراگیر دارند و این منطقی نیست و به ذهن متبادر می‌کند که در این قضیه دلسوزی از موضع اصولگرایانه وجود ندارد و بیشتر نگاه سیاسی و انتخاباتی غلبه دارد.

دبیر هیات موسس فراکسیون رهروان ولایت گفت: چنانچه دوستان بپذیرند که به جز اصلاح‌طلبان همه اصولگرایان شرکت نمایند و در اداره جلسه نیز شفافیت وجود داشته باشد و دعوت‌کنندگان به این اجلاس نیز، سه فراکسیون رهروان، رهپویان و پایداری باشند و در جلسه نیز موضوعی جز انتخاب هیات رییسه وجود نداشته باشد، در آن صورت نشست فراگیر اصولگرایان برگزار خواهد شد.