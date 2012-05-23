خدمت در مجلس بزرگترین نعمت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ملک محمدی عصر روز چهارشنبه در دومین جلسه شورای اداری شهرستان دامغان طی سالجاری در تالار خوارزمی دانشگاه آزاد اسلامی این شهر، اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک حماسه عظیم بود که در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شد.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس هشتم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران افتخار را دارد در طول بیش از 30 از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هر سال یک انتخابات برگزار کند و هر کدام از این انتخابات حماسه ای عظیم بوده است.

وی یادآور شد: ملت با حضور پر شکوه خود در انتخابات 12 اسفند سال گذشته برگی زرین بر صفحات انقلاب اسلامی ایران افزودند و حق مطلب را ادا کردند.

ملک محمدی افزود: حضور پرشکوه مردم در انتخابات مسئولیت مسئولان را سنگین کرد و مسئولان باید قدرشناس باشند.

وی به دستاوردهای صورت گرفته در طول عمر 4 ساله مجلس هشتم برای رشد، پیشرفت و توسعه شهرستان دامغان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دستاوردهای صورت گرفته کار گازرسانی به 43 روستای شهرستان دامغان است.

وی اضافه کرد: در دور چهارم سفر هیئت دولت کار گازرسانی به 11 روستای شهرستان دامغان رسماً آغاز می شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس هشتم تصریح کرد: وزیر نفت برای اجرای کار گازرسانی به روستاهای دامغان 10 میلیارد تومان اختصاص داد.

وی همچنین از اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای پروژه های راه سازی در این شهرستان با موافقت وزیر راه و شهرسازی خبر داد و افزود: این میزان اعتبار جهت اجرای پروژه راه سازی در این شهرستان در زمینه اجرای تقاطع غیر همسطح شهر امیریه، جاده دامغان-معلمان، معلمان– جندق و راه دیباج به سرخ گریو هزینه خواهد شد.

ملک محمدی در پایان اظهار داشت: دامغان در شرایط فعلی از یک جهش و خیزش خوبی برخوردار شده و راه پیشرفت و توسعه را در پیش دارد.