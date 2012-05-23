راهنمای 98 ساله کوهنوردان ایران و جهان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مش صفر را همه کوهنوردان ایرانی وخارجی به عنوان راهنمایی مقتدر و مهمان نوازی مهربان، می شناسند.



همه کوهنوردانی که به قصد صعود به قله علم کوه به کلاردشت آمده اند، با چهره توأم با تبسم این مرد کوه، آشنا و از میهمان نوازی وی بهره مند شده اند.



تاریخ تولد مش صفر در سال هزار و 300 در شناسنامه اش ثبت شد، حال اینکه به گفته خودش و دیگر شاهدان، کودگی نزدیک به 10 ساله بود.



او تا سال 1330 در کنار خانواده اش به کشاورزی مشغول بود تا اینکه به کو ه و کوهنوردی علاقه مند شد. چند سالی به عنوان راهنما، کوهنوردان خارجی و ایرانی را برای صعود به قله علم کوه همراهی و از آنان قبل و بعد از صعود به قله، در خانه اش پذیرایی می کرد.



مش صفر با لیاقتی که از خود نشان داد از سال 1338 به عنوان راهنما در سازمان کوهنوردی ایران مشغول به کار شد



مش صفر در مدت خدمات رسانی به کوهنوران تا هنگام مرگ از حسن شهرت خوبی برخوردار بود و در این راستا لوح تقدیر بسیاری از فدراسیون کوهنوردی ایران و سرپرستان خارجی دریافت کرده است.



مش صفر، علاوه بر مشارکت در ساخت پناهگاه سرچال در سال 1342 و 1352 همه قله های داخلی ایران را با موفقیت صعود کرده است.

