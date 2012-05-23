غلام رضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عباس طحان کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم و عباس حاج کناری دو مربی مازندرانی هستند که به همراه تیم ایران روز چهارشنبه از تهران عازم هند شدند.
وی افزود: تیم ملی با هفت کشتی گیر در هر هفت وزن در مسابقات بین المللی هند شرکت می کند.
دبیر هیئت کشتی مازندران ادامه داد: مسابقات بین المللی هند روزهای جمعه تا یکشنبه هفته آینده در دهلی نو برگزار می شود.
نوری زاده ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مازندران بتوانند در این مسابقات همانند سایر مسابقاتی که با دست پر برمی گشتند، درخشش داشته باشند.
وی یادآورشد: برای این مسابقات جایزه 49 هزار دلاری تدارک دیده شده است.
نوری زاده به مهر خبر داد:
اعزام دو کشتی گیر و مربی مازندرانی به مسابقات بین المللی هند
ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از اعزام کشتی گیر و مربی مازندرانی به همراه تیم منتخب کشتی آزاد به منظور شرکت در تورنمنت بین المللی هند خبر داد.
غلام رضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عباس طحان کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم و عباس حاج کناری دو مربی مازندرانی هستند که به همراه تیم ایران روز چهارشنبه از تهران عازم هند شدند.
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