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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۳۳

نوری زاده به مهر خبر داد:

اعزام دو کشتی گیر و مربی مازندرانی به مسابقات بین المللی هند

اعزام دو کشتی گیر و مربی مازندرانی به مسابقات بین المللی هند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از اعزام کشتی گیر و مربی مازندرانی به همراه تیم منتخب کشتی آزاد به منظور شرکت در تورنمنت بین المللی هند خبر داد.

غلام رضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عباس طحان کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم و عباس حاج کناری دو مربی مازندرانی هستند که به همراه تیم ایران روز چهارشنبه از تهران عازم هند شدند.

وی افزود: تیم ملی با هفت کشتی گیر در هر هفت وزن در مسابقات بین المللی هند شرکت می کند.

دبیر هیئت کشتی مازندران ادامه داد: مسابقات بین المللی هند روزهای جمعه تا یکشنبه هفته آینده در دهلی نو برگزار می شود.

نوری زاده ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مازندران بتوانند در این مسابقات همانند سایر مسابقاتی که با دست پر برمی گشتند، درخشش داشته باشند.

وی یادآورشد: برای این مسابقات جایزه 49 هزار دلاری تدارک دیده شده است.

کد مطلب 1610535

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