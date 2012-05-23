فرهنگ مقاومت، ولایت پذیری و ایثار در جامعه باید زنده بماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از کتاب دفاع مقدس که در منزل شهیدان بحیرایی برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ مقاومت، ولایت پذیری، دفاع از ارزش ها و ایثار در جامعه باید حفظ شود.



وی ادامه داد: اگر این ارزش ها در جامعه حفظ شود و به نسل های بعد منتقل شود به طور حتم کشور هیچ زمان دچار آسیب نخواهد شد.



حجت الاسلام کازرونی افزود: امیدواریم شرمنده خانواده های شهدا نباشیم و بتوانیم در دفاع از انقلاب، اسلام، قرآن و ولایت رو سفید باشیم.



امام جمعه و نماینده ولی فقیه گفت: هیچ بیان و قلمی قادر به توصیف عزت و بزرگی جانبازان و شهیدان انقلاب نیست.



وی اظهار داشت: دو قطره دارای ارزش فراوان است که قطره اشک در پیشگاه خداوند قطره خون در راه خداوند است که دارای ارزش های فراوان است.



حجت الاسلام کازرونی تصریح کرد: باید تلاش و کوشش کنیم که رشادت و بزرگی شهدا و جانبازان در جامعه حفظ شود و هیچ زمان نباید اجازه دهیم که این افراد و کارهای بزرگشان فراموش شود.