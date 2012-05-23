میزان بارش باران در شهرستان گرمی به 60 میلی متر رسید

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در این مدت شهر گرمی با 47.3، سرعین با 40.2 و مشگین شهر با 34.9 و شهرستان نیر با 32.8 بیشترین سهم از بارندگی را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی روز چهارشنبه صبح فردا مشخص می شود، افزود: شدت بارش باران در روز گذشته بیشتر از امروز بود به طوریکه میزان بارندگی در برخی از شهرهای اطراف شهرستان گرمی از جمله انگوت به بیش از 60 میلی متر رسید.

بیله سوار کمترین بارندگی را داشت



این مسئول میزان بارش باران در مرکز استان را در روز گذشته 25.6 اعلام و بیان کرد: شهرستان پارس آباد با 12.8میلی متر و بیله سوار با 9.3 کمترین میزان بارندگی را داشتند.

رییس تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان اردبیل میزان بارندگی تا شامگاه روز گذشته را در شهرهای نمین 29.6، در کوثر 19.4 و خلخال 20 میلی متر اعلام کرد.

دولتی مهر با بیان اینکه در سال گذشته و امسال میزان بارندگی ها در سطح استان مطلوب بود، تصریح کرد: در سال 90 هرچند مجموع متوسط بارش استان نسبت به طول دوره آماری 14 درصد افزایش را نشان می دهد ولی در برخی شهرهای استان بویژه اردبیل، گرمی، خلخال و کوثر یک تا 20 درصد کاهش بارندگی وجود دارد.

به گفته وی بارش باران در منطقه اردبیل تا دهم خرداد ماه به صورت رگبار پراکنده در مناطق مختلف بویژه جنوب استان ادامه دارد.