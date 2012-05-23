برگزاری نشست ویژه دولت/ احتمال تغییر سناریوی قیمت انرژی در فاز دوم هدفمندی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو عصر امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه، تجارت و همگرایی اکوادور در زمینه انجام برخی تفاهمات بین دو کشور، از برگزاری نشست جدید در دولت طی امروز چهارشنبه برای بررسی وضعیت اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها خبر داد.

وزیر نیرو تاکید کرد: پس از انجام تغییرات نمایندگان مجلس در بودجه و اعتبارات پیشنهادی دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، طبق قانون لازم است تا دوباره مروری بر قیمت حامل های انرژی و برنامه دولت صورت گیرد.

نامجو خاطر نشان کرد: عصر امروز چهارشنبه نشستی در دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود که در قالب آن دولتمردان بررسی های دوباره ای در زمینه وضعیت سناریوهای تعریف شده و قیمت حامل های انرژی در فازدوم هدفمندی یارانه ها صورت می دهند.

وی افزود: دولت مصمم بود که فازدوم هدفمندی را از ابتدای سال جاری اجرا کند ولی با نظر مجلس این موضوع تاکنون به تعویق افتاده است اما به محض تکمیل شدن، برنامه ها از اولین فرصت اجرای آن که قانون مجلس است آغاز خواهد شد.

این عضو کابینه این مطلب را نیز گفت که با تصویب کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه ها در فازدوم هدفمندی و رد شدن آنچه که دولت پیشنهاد کرده بود، پیش بینی های دولت برای نحوه اجرای فازدوم هدفمندی به هم خورده است.

نامجو برگزاری نشست های دوباره دولت در این باره را به منظور تدوین برنامه دوباره برای اجرای مصوبات مجلس در زمینه هدفمند کردن یارانه ها دانست.

وی تاکید کرد: قیمت آب و برق در فازدوم هدفمندی یارانه ها نیز به صورت منطقی و در حد متعادل رشد خواهد کرد و به صورت کلی کمتر از آن چیزی خواهد شد که مردم انتظار دارند.