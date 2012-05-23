مراسم اعتکاف در 100 مسجد هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه و اهمیت اعتکاف، اظهار داشت: رویکرد مردم مؤمن خصوصا جوانان و نوجوانان به طرف مسائل معنوی همچون اعتکاف، باعث تعمیر و آبادانی واقعی مساجد الهی می شود.

وی با بیان اینکه اعتکافخلوت و پرهیز از کثرت است، افزود: مهمترین راه بری عبادت همان خلوت و پرهیز از کثرت است و هر چه انسان از کثرت فاصله داشته باشد در عبادت کامیاب تر است و اعتکاف هم از همین جهت محترم و معتبر است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان به حضور بیش از 11 هزار نفری مردم استان در مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته اشاره کرد و گفت: کمبود مکان جهت برگزاری مراسم اعتکاف از مشکلات مردم استان است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود، یقینا اگر مساجد بیشتری در نظر گرفته شود تعداد بیشتری از مردم استان از برکات اعتکاف بهره خواهند برد.

انصاری عنوان کرد: امسال مراسم اعتکاف در بیش از 100 مسجد استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهر بندرعباس مسجد امام حسین گلشهر شمالی و مسجد علی بن ابیطالب ویژه برادران و مسجد قدس، فاطمیه و همچنین مسجد مالک اشتر ویژه بانوان در نظر گرفته شده است لذا معتکفین می توانند ار تاریخ 6 خرداد الی 13 خرداد ماه سال جاری با مراجعه به مساجد مزبور و با پرداختن حداکثر مبلغ 25 هزار تومان جهت تأمین وعده غذایی در دونوبت سحری و افطار ثبت نام کنند.

حجت الاسلام انصاری راد در پایان تصریح کرد: ستاد اعتکاف جلساتی را تشکیل داده و در خصوص تأمین آب، برق، مسائل بهداشتی و امنیت معتکفین بحث و تبادل نظر شده است.